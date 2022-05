Tres estrellas mundiales del cine y la música mueren este jueves 26 de mayo

Este jueves 26 de mayo el mundo del arte ha estado de luto. Una triste coincidencia ha ocurrido y son las muertes de grandes estrellas de la música y el cine a pocas horas de diferencia y en distintas partes del mundo.

En la mañana de hoy se informó de la muerte en un hotel Ciudad Colonial el afamado actor norteamericano Ray Liotta, quien se encontraba en el país filmando la película "Aguas peligrosas" y lo acompañaba su promedida Jacy Nittolo.

Mientras que a las 3:04 de la tarde la cuenta oficial de Twitter de la legendaria banda Depeche Mode anunció el triste fallecimiento de Andy “Fletch” Fletcher, tecladista de la banda electrónica británica por más de 40 años.

El miembro fundador tenía 60 años y según fuentes murió de causas naturales en su casa en Gran Bretaña.

En tanto que en la zona de Seattle,Estados Unidos, al mediodía de hoy, el veterano baterista de la banda de rock progresivo Yes y quien trabajó con John Lennon y George Harrison en una etapa, Alan White, falleció a los 72 años.

Usuarios de las redes sociales han calificado este día como "inmensamente triste" y familiares, amigos y fanáticos han expresado su pesar por la partida de las figuras de la música y el cine.

Un poco más de sus trayectorias

Ray Liotta

Liotta falleció a los 67 años. Su cuerpo fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sin signos de violencia, y se cree que su deceso pudo ser por causas naturales. La Policía Nacional informó que a las 5:59 am el servicio de 911 recibió una llamada reportando el caso y cuando llegaron a los 12 minutos ya se encontraba sin vida.

Ray fue conocido por interpretar al mafioso Henry Hill en “Goodfellas” (“Buenos muchachos”) y al beisbolista Shoeless Joe Jackson en “Field of Dreams” (“El campo de los sueños”).

La primera gran película de Liotta fue “Something Wild” (“Algo salvaje”) de Jonathan Demme, como Ray, el esposo exconvicto del personaje de Melanie Griffith. El papel le valió una nominación al Globo de Oro.

Andy Fletcher

Una persona cercana a la banda dijo que Fletcher falleció el jueves de causas naturales en su casa en Gran Bretaña.

Fletcher formó Depeche Mode junto con otros músicos electrónicos Vince Clarke y Martin Gore, así como el vocalista Dave Gahan, en Basildon, Inglaterra en 1980.

Reporta la agencia AP que la banda encontró la fama un año después con su álbum debut “Speak and Spell”, que comenzaba con el éxito modesto “New Life” y terminaba con una de sus canciones ahora clásicas: “Just Can’t Get Enough”.

Clarke dejó el grupo y fue reemplazado por Alan Wilder tras este álbum. El grupo encontró éxito internacional con “Some Great Reward” de 1984 y el sencillo “People are People” y continuó ampliando su prominencia en las décadas de 1980 y comienzos de 1990.

Canciones

Enyoy the silence, Just can't get enough, Personal Jesus, People are people, Freelove, Walking in my shoes y Strangelove, son solo algunas de las canciones más emblemáticas de la banda Depeche Mode.

Alan White

Alan White, our beloved husband, dad, and grandpa, passed away at the age of 72 at his Seattle-area home on May 26, 2022, after a brief illness.



Gigi, Jesse, and Cassi

Seattle, WA



Read more at https://t.co/51E83u0mj8 pic.twitter.com/mROj0KoC8p — Alan White (@AlanWhiteYes) May 26, 2022

El deceso de White fue anunciado en su página de Facebook por su familia.

El músico falleció en su casa en la zona de Seattle tras una breve enfermedad que no especificaron. Apenas días antes la banda Yes había dicho que por problemas de salud White no participaría en la próxima gira de la banda por Gran Bretaña para celebrar el 50 aniversario de su álbum clásico “Close to the Edge”.

AP detalla que White ingresó a Yes en 1972, reemplazando al baterista original Bill Bruford. En una banda famosa por sus múltiples cambios de alineación, White era constante y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll como integrante de Yes en 2017.

Aunque no tocó en “Close to the Edge”, estuvo en cada álbum de estudio posterior de Yes por casi cinco décadas, incluyendo el más reciente lanzamiento de la banda “The Quest”, que debutó el año pasado.

El Salón de la Fama del Rock and Rock se pronunció a través de la cuenta de @RockHall sobre la partida de los importantes músicos.

"Hoy recordamos al baterista @AlanWhiteYes, quien siempre será considerado como un músico sin igual. Después de trabajar con artistas legendarios como @johnlennon, @GeorgeHarrison y Ginger Baker, White se unió a @yesofficial en 1972, convirtiéndose en un elemento clave en su evolución sonora", lee en la publicación en Twitter.

Today we remember drummer @AlanWhiteYes, who will always be regarded as a musician without peer. After working with legendary artists including @johnlennon , @GeorgeHarrison, and Ginger Baker, White joined @yesofficial in 1972, becoming a key element in their sonic evolution. pic.twitter.com/vn5OpJnFKE — Rock Hall (@rockhall) May 26, 2022

