Rod Stewart rechazó más de un millón de dólares para actuar en Cata

El músico británico Rod Steward ha revelado que rechazó una oferta de más de un millón de dólares (960.000 euros) para actuar durante el Mundial de Catar por razones morales.

"Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé" porque "no está bien ir" a ese Mundial, dijo Stewart al diario británico "The Sunday Times" en una entrevista en la que le preguntaron sobre la falta de derechos de los homosexuales en Catar.

"Los aficionados deben tener cuidado", comentó el músico, que aseguró que "habría estado bien" tocar durante el Mundial su tema "The Killing of Georgie", que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.

Nacido en Londres, aunque de padre escocés, el músico de 77 años lamentó que Escocia no se haya clasificado para la competición. Cuestionado sobre si respaldará a Inglaterra, responde con ironía: "No, a Brasil".

La también británica Dua Lipa, por su parte, negó que haya sido invitada a actuar en el Mundial de Catar y aseguró que animará a la selección inglesa "desde lejos".

"Espero visitar Catar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial", dijo la artista, de 27 años, en Instagram.