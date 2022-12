10 canciones para recordar al salsero Lalo Rodríguez

La salsa está de luto. El cantante puertorriqueño Lalo Rodríguez fue encontado sin vida la tarde de este martes a los 64 años en un residencial del municipio de Carolina, en Puerto Rico.

De acuerdo con los datos preliminares ofrecidos por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el cuerpo del veterano salsero no presenta signos visibles de violencia. Se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de su muerte.

Rodríguez será recordado con su potente voz en éxitos popularizados por varias generaciones como "Ven, devórame otra vez", compuesta por el dominicano Palmer Hernández, además de su excelente interpretación en los temas "Pero llegaste tú" y "Te estoy pidiendo".

En 1973, con tan solo 16 años de edad, era el vocalista de Eddie Palmieri en el álbum The Sun of Latin Music, que se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy.

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, nació 16 de mayo de 1958 en Carolina. Con 45 años de trayectoria, el exponente cosechó otros hits de la llamada Salsa sensual como “Tristeza encantada”, “Sí, te mentí”, muy disfrutados por el público dominicano.

A continuación, 10 temas que resumen la discografía de Lalo Rodríguez.

1. "Ven, devórame otra vez"

Es su canción distintiva. Compuesta por el destacado compositor dominicano Palmer Hernández, fue grabada en 1988.

El tema, subido, a YouTube en su canal oficial en el pasado año 2021 bajo el sello de Universal Music, cuenta con 19 millones de reproducciones.

2. Tú no sabes querer (1980)

Al fin yo me he dado cuenta que tu no sabes querer, dice el estribillo de la canción lanzada en la década de los 80 en el álbum "Simplemente... Lalo".

3. Después de hacer el amor (1996)

Otro exitazo de la salsa sensual es cantado por Lalo Rodríguez. Se encuentra en el disco "Oro salsero - 20 éxitos" de 1996.

4. Fuimos amigos

"Fuimos amigos" pertenece al álbum musical de La Salsa Mayor bajo el título "De frente y luchando" a mediados de la década del 2000.

5. Esta noche dormiré contigo, 1994

Otra canción popular de la década del 90 es "Esta noche dormiré contigo" de la cual el artista aparece como compositor en el álbum "Nací para cantar".

6. Máximo Chamorro

Es una de las historias contadas en canciones. "Máximo Chamorro" se encuentra dentro del disco "Simplemente... Lalo" en 1980.

En una entrevista con El País Cali en 2017, el artista dijo que el tema es un "grito para América Latina".

"Le pregunté a ‘Tite’ Curet, quien escribió el tema, de dónde venía eso. Él me cuenta que era una forma jocosa de explicar la historia de quien en vida se llamó Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa en Nicaragua en la época del dictador Anastasio Somoza. Era el esposo de Violeta Chamorro, la expresidenta. ‘Tite’ hizo un recuento de la lucha por la libertad de los sandinistas", explicó en ese momento.

7. Tristeza encantada

El álbum de los 80 "Tristeza encantada" se pegó completo en el argot popular. De ahí sale otro tema, "Tristeza encantada".

8. Aunque Lo Dudes

Esta canción es de corte romántico, como casi toda su discografía. Fue escrita por el afamado compositor Omar Alfanno en los años 90.

9. Recuerdo escolar

Según puede verse en su canal de YouTube, "Recuerdo escolar" es una canción lanzada en 1990 por Capitol Latin y compuesta por Lalo Rodríguez y Ray Santos.

10. Jamás olvides (1996)

"Jamás olvides" forma parte del álbum "Estoy aquí" lanzado en 1996.

De esta producción musical de ocho canciones se incluyen otros temas como "Y soy feliz", "Lo voy a lograr" y "Vivo amándote".