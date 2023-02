Manny Cruz afirma cumplirá sueño de actuar en el Palacio de los Deportes, show que visualizó hace 14 años

El cantante dominicano Manny Cruz prometió este martes una "gran fiesta del merengue" en su primer concierto en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, lo que considera el reto de su carrera hasta el momento.

El espectáculo celebrará la dominicanidad y el merengue el próximo sábado 4 de marzo a las 8:00 de la noche. Habrá invitados nacionales e internacionales de distintos géneros.

Manny anunció que compartirá escenario con Fernando Villalona, a quien le profesó admiración.

"Haré un medley de mis merengues favoritos de Fernandito", adelantó.

Otro invitado muy especial es su hermano, el cantautor Daniel Santa Cruz, quien ha sido muy importante en su carrera artística.

"Le doy las gracias con todas mis fuerzas a mi Dios por este 4 de marzo que para mí será un sueño, será un antes y un después. Me siento un hombre realizado, un hombre completo, a nivel personal, espiritual y estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida y que todo esto haya sido a base del merengue lo hace doblemente especial", manifestó el intérprete de "Bailando contigo".

Ansioso, feliz y agradecido, así se siente Manny Cruz y lo reiteró durante la actividad, además de agradecer el apoyo de la prensa, su equipo de trabajo y las marcas patrocinadoras.

Y es que 14 años después de haberlo visualizado actuará en este aforo.

“Hace años lo soñé, y es sumamente increíble que ya en unos días se hará realidad. En el 2009 fui parte del coro en el espectáculo de nuestra gran Maridalia Hernández en el Palacio de los Deportes, y me recuerdo estando allí, parado en el escenario con mi corazón lleno de sueños pensando “algún día me presentaré aquí’. 14 años después, Dios me concederá ese gran sueño", recordó a los presentes recibiendo un aplauso.

La "Reina del merengue", Milly Quezada, elogió la dedicación y entrega del joven artista en un video, calificándolo como un perfeccionista. Juntos grabaron el merengue "Llegaste", estrenado a inicios de este año.

Detalles del show

El intérprete de “Santo Domingo” prepara un espectáculo con más de 12 músicos en escena dirigidos por Antonio González, un cuerpo de baile a cargo de Marcos Taveras, la dirección artística de Alberto Zayas y producido junto a su equipo de Focus Entertainment y Elka Núñez.

La contraparte

El concierto "Dominicano de corazón" tendrá cuatro talentos promesas del merengue como contraparte, Jerek Music, Ryan Milo, Jameson Ramírez y Miguel Delgado, con la intención de apoyar a los jóvenes que buscan abrirse paso en el género.

En una rueda de presa realizada este martes en la Torre Altice, la empresa telefónica, mediante la plataforma Altice Music destaca la trayectoria de Manny Cruz, de la que expresaron se ha caracterizado por poner en alto y llenar de aires nuevos el merengue.

“Manny es uno de esos dominicanos que son “el final”, nos llena de orgullo ser parte de este hito en su carrera y nos alegra hacer posible el disfrute de este concierto para nuestros clientes redimiendo sus Fidepuntos o adquiriendo sus boletas con un 15% de descuento”, indicó Oscar Núñez, director de Marketing de Altice.

Según informaron, Altice Music brindará la oportunidad de compartir con Manny en un Meet & Greet exclusivo, la misma noche del evento, para dos clientes y sus acompañantes tras resultar ganadores del concurso que actualmente se desarrolla en las redes sociales de Altice Dominicana @alticedo.

Otro beneficio que trae la plataforma a sus clientes es la facilidad de cambiar sus Fidepuntos por boletas para el concierto deben realizarlo en la tienda Altice de Downtown Center y redimirlo en Uepa Tickets donde recibirán sus boletas.

Mientras que aquellos que quieran optar por el 15% de descuento en la compra solo deben acceder al App MiAltice en la sección de beneficios, 2x1 descuentos, solicitar la oferta y con el código QR dirigirse a Uepa Tickets a retirar la boleta.

