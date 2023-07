Drake Bell regresa a México para "dar la mayor visión de mi vida"

Drake Bell, conocido por interpretar a Drake en la serie de "Drake & Josh", regresa a México para actuar en diferentes estados del país y promocionar su nuevo álbum "Non-Stop Flight". ( EFE/MV TALENT AND PR AGENCY )

El cantante y actor Drake Bell, conocido por interpretar a Drake en la serie de "Drake & Josh", regresa a México para actuar en diferentes estados del país y promocionar su nuevo álbum "Non-Stop Flight" con el que quiere "dar la mayor visión" de su vida que sus fans hayan visto, dijo en una entrevista con EFE.

El cantante, que empezará su gira por México el 10 de agosto, ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de los años su amor por el país, expresando su entusiasmo cada vez que tiene la oportunidad de visitarlo.

"Realmente desearía poder pasar mucho más tiempo aquí. Ahora con la gira voy a poder estar un poco más", afirmó.

Con gratitud hacia todos sus fieles fanáticos mexicanos que le han apoyado día tras día, Bell envió un emotivo mensaje: "Gracias por todo el apoyo a lo largo de los años, en cada uno de mis altibajos, y por respaldar mi música".

Su próximo álbum, que estrenará en las próximas semanas, destaca por su diversidad de géneros musicales, incluyendo pop, rock and roll, baladas y reggaeton, denominado como un estilo propio llamado "cosmic pop".

Bell reveló su pasión por la música frente a la actuación, al expresar que le encanta crear algo desde cero en el estudio y luego llevarlo al escenario para que el público lo cante. "Es lo mejor con diferencia", aseguró.

Música en español

El nuevo álbum del artista incluye varias versiones de canciones popularizadas por reconocidos cantantes como "La camisa negra" de Juanes o "Livin' la Vida Loca" de Ricky Martin.

"Cantar en español no me resulta difícil, solo requiere práctica, y poco a poco estoy trabajando para expandirme y conectar con el público latino", subrayó.

El artista expresó que le encantaría colaborar con diversos artistas, pero mencionó que si tuviera que elegir a algunos, se quedaría con Paul McCartney, a quien admira profundamente, además de mencionar a Juanes y Ricky Martin.

Drake & Josh

La serie de televisión Drake & Josh de la cadena Nickelodeon, que fue la plataforma que catapultó a la fama a Bell, estuvo programada para un reinicio en 2019, sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse.

Según lo relatado por Bell en otra entrevista, el motivo detrás de la no materialización del reinicio se debió a que el guion presentaba un trato despectivo hacia los mexicanos, plagado de chistes considerados xenófobos y racistas.

Debido a esta razón, surgió un conflicto con su compañero de serie, Josh Peck, y hasta el día de hoy, según comentó Bell, la situación aún no ha mejorado.

A pesar de todo, el actor reveló su preferencia por el proceso creativo antes de actuar, destacando su inclinación por tener un papel más integral en la industria, abarcando la dirección, producción, escritura y actuación.

Vida personal

La canción "Going away", perteneciente a su nuevo álbum, aborda los problemas que enfrentó durante su juventud mientras actuaba en Hollywood. Bell expresa sentirse "harto de Hollywood" porque cuando empezó en ese negocio, había muchas cosas que no comprendía, pero relató que con el paso del tiempo se dió cuenta de lo agotador que era.

Aún así, no cierra la puerta a volver a actuar, solo necesita tiempo.

"Comencé una familia y quería alejarme y había muchas cosas sucediendo en Hollywood que no me gustaban y han estado sucediendo desde siempre", destacó.

Hace unos meses, se generó una polémica cuando en redes sociales expresó su opinión de que México le parecía significativamente mejor que Estados Unidos.

"Siento paz y calma cuando estoy aquí en México y, a veces, Estados Unidos es demasiado. Los fanáticos son diferentes, los medios son diferentes. Cuando estoy aquí, me siento como en casa", resaltó.

Drake Bell culminó la entrevista dejando claro su deseo de ser recordado como un artista polifacético, que abarca roles como actor, músico, productor, escritor y director.