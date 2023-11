La cantante Didí Hernández, una nueva estrella emergente del merengue

La vocalista Didí Hernández se ha dado a conocer de manera orgánica en el ambiente artístico. De interpretar canciones en juntas de amigos y en otros escenarios, hoy su carrera comienza a destacar como una gran promesa en el merengue.

Han pasado diez meses desde su debut, pero ya tiene listos dos discos, uno de ellos con composiciones propias en los que además del merengue se mueve por la balada, la salsa y la bachata.

Hija de la bolerista Martha Echenique, Didí ha iniciado con pasos firmes su viaje en el arte popular y abrazando al merengue. "Con todo mi brillo" da nombre a su primer álbum, el cual estrenó en un acto en Hard Rock Café Santo Domingo, donde recibió la aprobación de la crítica especializada e invitados especiales que acudieron a conocer los detalles de la agenda que ha emprendido en el arte.

Como intérprete, Didí Hernández exhibe calidad en cada una de las canciones. En su debut ante la prensa muestra pleno dominio del escenario y la identidad de su voz le permite captar la atención de quien la escucha.

"En las actividades familiares cantaba muchas baladas, pero en una actividad privada de mi casa es que decido contar en el cumpleaños de mi padre cuando Peña Suazo amenizaba la fiesta. Fue a partir de ahí que sentí la conexión con el merengue al interpretar la canción de Milly Quezada, 'Entre tu cuerpo y el mío'. Al bajar del escenario pensé que, si en algún momento yo hago música, sería merengue, por la energía, por la alegría que transmite nuestra música", afirmó la artista.

Hernández llegó al merengue para impregnarle un nuevo rostro y también representar a la mujer dominicana.

"Mis inicios en el arte y el espectáculo se remontan a diciembre del 2022, donde hago mi aparición oficial en los medios recibiendo de inmediato la aceptación, cariño y respeto del público, los medios y figuras importantes del medio, así como la confianza de organizadores de eventos masivos para representar el merengue femenino en tarimas populares tan importantes como la del Trabucazo Santiaguero el 31 de diciembre del 2022 y fiestas de carnaval y patronales en provincias como Bonao, Matas de Farfán y Sabana Buey Baní", expresó emocionada la artista Didí Hernández.

Elogiada por Pochy Familia

El artista Pochy Familia, quien se encontraba en el encuentro con la prensa, quedó gratamente sorprendido con el talento de la cantante Didí Hernández, quien en apenas 10 meses de haber lanzado su agrupación cuenta con más de 25 canciones grabadas.

"Yo no había visto a esta joven, pero tiene un atractivo, una dulzura y un carisma que atrae a la gente y yo la felicito. Creo que el relevo de las mujeres en el merengue está en buenas manos con Didí, porque ella canta con pasión y tiene gente a su lado que la está catapultando muy bien. Te felicito Didí, sigue por ese camino y no te desvíes", dijo el intérprete de "La flaca", "La faldita" y otros éxitos.

Influencias

Entre las figuras del canto popular que la han influenciado, figuran, entre otras, su madre Martha Echenique, Milly Quezada, Johnny Ventura, Miriam Cruz, Belkis Concepción, Las Chicas del Can, Pochy Familia, Fernando Villalona, Juliana, así como Beyoncé, Shakira, Jennifer López y Lady Gaga.

Su música

La producción discográfica cuenta con 27 temas en los que combina canciones propias con algunas adaptaciones. "En mis presentaciones hay de todo, balada, salsa, bachata, pero cuando empiezo a cantar merengue todo el mundo se contagia. Es maravilloso poder contribuir a la difusión de nuestra música. Estoy enfocada en hacer un merengue bien trabajado para continuar aportando", puntualizó la artista.

Hoy posee un extenso repertorio si tomamos en cuenta lo joven de su carrera. Lo ha plasmado en dos producciones discográficas cuyos títulos detallamos.

"Prefiero ser su amante", "Me río de ti", "Popurri homenaje a merengueras dominicanas", "Hay otro en tu lugar", "No se habla de Brun, Ram, pam, pam", "Ni un roce", "Un tipo como tu", "La Mujer, Voy", "Soy como quise ser", "Esta hembra no llora", "Ni un Roce", "El Hombre que yo amo" y "Amor prohibido", todas pertenecientes al álbum "Con todo mi brillo".

El segundo disco, titulado "+ Que versátil", incluye las composiciones "Regando veneno", la cual está promocionando, junto a "Es mejor que hables", escrita por ella, así como "Un extraño", "Quiero", "Perdición", "Bien malo", "Aquí soy yo la que manda", "A partir de hoy Ft El Blachy", "Merenguito con mambo Ft Christian López", "Aquí soy yo la que manda, versión bachata", "Es mejor que hables" y "Popurri homenaje a merengueros".

Además de las canciones de la intérprete, cuenta con temas de David Luna y el resto de Miriam Cruz García, una destacada periodista y compositora de la ciudad de Santiago.

La cantante y compositora posee su propia banda. Anunció que el próximo 9 de noviembre se presentará en Ferro Café del Distrito Nacional.