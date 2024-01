Artistas que han estado en el banco de los acusados en los últimos años en República Dominicana

En los últimos años, varios artistas de renombre han encontrado un lugar inusual en sus carreras: el banco de los acusados. Problemas legales han llevado a figuras destacadas del mundo del entretenimiento a enfrentar la dura realidad de los tribunales de República Dominicana.

Uno de los casos más recientes es la acusación que pesa sobre el rapero Daniel Hernández, popularmente conocido como "Tekashi 6ix9ine", quien fue acusado de agredir a su pareja Georgina Lulú Guillermo Díaz (Yailín la más viral).

Pese a que este sábado estaba pautada la audiencia donde se conocería si el artista iría o no a prisión preventiva, la jueza Fátima Veloz lapautó para el próximo jueves a las 9:00 de la mañana a los fines de que las partes presenten presupuestos.

La madre de Yailin, Wanda Díaz, denunció que Tekashi ha agredido verbal, física y psicológicamente a su hija durante siete meses. Describió un comportamiento controlador del cantante, incluyendo revisar el celular de Yailin y tener cámaras ocultas en la casa.

Wanda relató agresiones públicas en diversas ubicaciones, incluyendo intentos de estrangulamiento durante el bautizo de la hija de la cantante. Afirmó que Tekashi amenazó a las autoridades tras una llamada al 9-1-1 y retuvo celulares para evitar pruebas de las agresiones.

Dilon Baby

Otra figura que ha sorprendido a la opinión pública recientemente es el artista Steven Antonio Diloné Serrata, conocido en el ambiente artístico como Dilon Baby, quien es imputado por explotación sexual y laboral de una adolescente de 16 años.

El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso el viernes tres meses de prisión preventiva en contra del artista a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

En el expediente, el Ministerio Público señala que Diloné Serrara explotaba sexualmente y laboralmente de la urbana conocida como Masha, quien resultó ser una adolescente de 16 años que utilizaba una cédula falsa. La joven se encuentra actualmente bajo protección del Consejo Nacional de Niñez y la Adolescencia (Conani).

Esta es la segunda vez que Dilon Baby es recluido en este centro penitenciario. El 13 de julio del año pasado el mismo juzgado le impuso tres meses de prisión preventiva por agredir a su madre y a su abuela, aunque estas lo negaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/dilon-baby.jpg Dilon Baby.

Onguito Wa

A la lista de artistas en aprietos con la justicia se suma el exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), quien fue acusado de conducir la jeepeta marca Mercedes Benz, color negro, modelo GL AMG 4WD, año 2017, por la avenida Duarte, cuando a las 4:30 de la madrugada impactó un joven haitiano que se desplazaba en una motocicleta Bajaj Modelo Platina y que por el impacto murió.

El artista tuvo que cumplir una medida preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, sin embargo, fue dejado en libertad por el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional a finales de junio del año pasado. El artista debía presentarse periódicamente ante la Justicia. Asimismo, tiene impedimento de salida del país.

Se recuerda que este no ha sido el único caso de exponentes urbanos con la justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/ongito.jpeg Onguito Wa.

Yomel El Meloso

En 2022, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a dos años de pena suspendida al dembowsero y artista urbano Christopher Hernández, alias Yomel el Meloso, quien fue acusado de agredir verbal y físicamente a su expareja, la también exponente de música urbana Denisse Michel Tejeda, mejor conocida como La Perversa.

Tras la suspensión total de la pena, las reglas que impuso el tribunal fue que artista urbano debía tener un domicilio fijo, abstenerse de portar y poseer armas de fuego, no consumir bebidas alcohólicas y asistir a un centro conductual para hombres.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para el exponente, argumentando que había sido reincidente en golpear a La Perversa, pero esta petición fue rechazada.

El artículo 341 del Código Penal establece que la suspensión condicional de la pena puede ser parcial o total cuando la condena implica una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/meloso.jpg Yomel El Meloso.

Yailín la más viral otra vez

En enero de 2022, la comunicadora Nelsy Maglene Feliz Ferreras (Fogón o Mey Feliz) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la exponente de música urbana Yailin la más viral, así como contra su hermana Kimberly Michell Guillermo (Mami Kim) y una amiga.

Después de salir de la Fiscalía Comunitaria de Villa Juana, en el Distrito Nacional, la también creadora de la página de farándula "El fogón TV" afirmó que la cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz (Yailín la más viral) y su hermana la habían agredido el pasado 19 de enero.

Según el informe, la demandante se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó al lugar junto a Kimberly y otras dos mujeres. Después de intercambiar palabras, Yailín le lanzó el celular en la cabeza.

Luego, la artista urbana y Feliz Ferreras decidieron poner fin a su conflicto penal.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/yailin.jpg Yailín la más viral.

Don Miguelo

También se sentó en el banco de los acusado el exponente urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón (Don Miguelo), quien fue detenido por compartir en sus redes sociales videos de niñas bailando de forma poco adecuada uno de sus temas.

El arresto de Don Miguelo se produjo varias horas después de que fuera interrogado por el Ministerio Público en torno a las fílmicas donde involucra a menores.

Previo a su arresto, Don Miguelo dijo que publicó los audiovisuales ya que contaba con el consentimiento de los padres y madres de las adolescentes que figuran en los mismos.

En ese momento el abogado del intérprete de "La vainita", Francisco Rodríguez, cuestionó la detención del artista, puesto que él acudió de forma voluntaria al Palacio de Justicia.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República informó que, aunque el artista contara con la aprobación de los padres para la publicación del audiovisual, su accionar constituye una violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

Un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, impuso la libertada del artista con presentación periódica como medida de coerción contra el cantante de música urbana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/b4416985-4f54-4b1e-8392-cdc029bc1cc1.jpg Don Miguelo

Tokischa

En 2021, se informó que, la artista urbana Tokischa Altagracia Peralta Juárez, conocida como Tokischa, fue acusada de irrespetar un santuario religioso de la virgen de la Altagracia, ubicado en Jarabacoa, provincia La Vega.

Por este caso, el tribunal de La Vega le impuesto un año sin visitar la ciudad de Jarabacoa y el pago de un sueldo mínimo como multa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/tekashi.jpg Tekashi.

La Real Musa

También en 2021 fue arrestada la rapera Natasha Suriel, conocida como La Real Musa, por supuesta implicación en asesinato del cantante urbano "MC Yow".

Según los informes preliminares la mujer estuvo siendo investigada por su supuesta vinculación a la muerte de Joel Duran, también conocido como "MC Yow", asesinado de un disparo el domingo, en la urbanización La Castellana de San Francisco.

Un video pone en evidencia a las mujeres, mientras hablan con Durán, quien sube unas escaleras para retirarse, pero las mujeres continúan hablando, en ese momento dos hombres salen de una camioneta blanca, persiguen a Durán y lo matan a balazos

La Policía Nacional informó que la prevenida era acompañada por el nombrado Kelvin Ramon Compres Taveras, alias Burente, de 39 años de edad, residente en San Francisco, a quien se le identificó como conductor del vehículo. Asimismo, responsabiliza a los nombrados Alfredo Claces Flores, Barbara Reyes Taveras y otra persona solo identificada como Ñoña o La Ingeniera, todos residentes en Puerto Plata.

De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por Natasha a la policía, el occiso debía un dinero a Bárbara Reyes, que ésta le había entregado para un trabajo de brujería.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/la-real-musa.jpg La Real Musa

Omega El Fuerte

En el año 2016, Antonio Peter De La Rosa, mejor conocido como Omega "El Fuerte"fue arrestado por agredir física y psicológicamente a su pareja.

En marzo del 2021 "El Fuerte" fue puesto tras las rejas por violación a ley de armas donde amenazó a un chofer de carro público.

Uno de los primeros enfrentamientos entre el cantante urbano y la justicia dominicana, sucedió en 2008 cuando estuvo preso por agresión física hacia su ex esposa, sin embargo, la dama retiró los cargos y el cantante fue liberado.

También, tuvo un enfrentamiento con un camarógrafo de la cadena estadounidense Univisión, tras ser captado en vídeo, tomando un carro del transporte público después de llegar en un lujoso vehículo a los premios Casandra, como eran llamados en 2013.

En septiembre del 2012 volvió a la cárcel acusado de golpear a una bailarina que más tarde retiró su denuncia.

Te puede interesar Los problemas de salud del cantante Omega

Además, el artista fue arrestado dos veces en 2014 tras un tiroteo ocurrido ese mes en un centro comercial de Santiago en el que al menos una persona resultó herida.

La corte de apelación de Santiago lo declaró el 22 de mayo en rebeldía de ese año en rebeldía y ordenó su arresto y encarcelamiento por tres meses, tras no presentarse a firmar el libro de registro de la fiscalía de Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/omega.jpg Omega el Fuerte

JJ Sánchez

La Fiscalía del Distrito Nacional otorgó una orden de libertad a favor de José Julio Sánchez de la Mota, también conocido como JJ Sánchez, exintegrante del grupo musical Aura en 2018, tras ser detenido durante un operativo antinarcóticos realizado por el Ministerio Público.

El Tribunal de Atención Permanente le impuso una fianza de cinco mil pesos como medida de coerción.

De acuerdo con el órgano acusador, en el momento de su arresto, el artista de música pop/urbana tenía en su posesión dos porciones de marihuana.

El arresto fue llevado a cabo por la Dirección Nacional Central de Antinarcóticos (Dican) de la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/jj-sanchez.jpg JJ Sánchez

El Alfa

En mayo del año 2015, Emmanuel Herrera Batista, alias "El Alfa" fue apresado para ser investigado con relación a un video difundido en las redes sociales donde él artista insulta a los padres de la patria. Condena que cumplió limpiando la Plaza de la Bandera durante 15 días y cantando el Himno Nacional de la República Dominicana como castigo por las palabras obscenas que profirió contra los Padres de la Patria.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/el-alfa.jpg

Vakeró

La Procuraduría General detuvo al cantante de música urbana Manuel Varet Marte alias "Vakeró" para investigarlo en relación a la denuncia de agresión que hizo su expareja la cantante Martha Heredia. El hecho ocurrió en enero del 2013.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargaron de toda responsabilidad penal al intérprete de música urbana.

El tribunal, presidido por la magistrada Pilar Rufino, al declarar no culpable a "Vakeró", alegó que no se pudo comprobar la acusación por insuficiencia de pruebas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/vaquero.jpg Vaqueró.

Martha Heredia

Poco después la justicia también apresó a Martha Heredia quien en febrero de ese mismo año 2013 fue hallada en el aeropuerto Cibao con 1.8 kilos de cocaína en los tacos de los zapatos que calzaba y en otros pares de esa prenda de vestir que llevaba en su maleta.

La artista fue condenada a siete años de prisión, sin embargo, un juez le redujo la pena a tres.

Martha pretendía burlar las autoridades al intentar salir en un vuelo hacia Nueva York por el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/martha.jpg

Toxic Crow

Otro de los exponentes urbanos que cayó en la palestra pública fue Toxic Crow quien en plena pandemia en el año 2020 fue arrestado por violar el toque de que queda que impedía el tránsito y flujo de personas en las calles con motivo al virus que en ese entonces azotaba el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/toxi.jpg Toxi Crow

Secreto "El famoso biberón"

En 2011, Odalís Pérez Vicioso, conocido en el mundo artístico como Secreto "El Famoso Biberón", debió acudir por ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Familia del Distrito Nacional a responder por la acusación de usar a una menor de edad en un video musical supuestamente tomando bebidas alcohólicas y simulando un acto sexual.

La querella en contra del artista y de la empresa Yacusa Record fue presentada por los padres de la menor, cuyo nombre se omitieron por razones legales, a través de los abogados José Rafael Ariza y Ricardo Sosa.

De acuerdo a la querella se hizo un video musical, el cual circula en la Internet, donde se observa a la menor tomando bebidas alcohólicas y simulando un acto sexual, en un baile totalmente para adulto mientras sonaba uno de sus dembows.

El abogado expresó que la menor ya fue interrogada por sicólogos, cuyas declaraciones estaban contenidas en un video, el cual será presentado en la Fiscalía como prueba para no volverla a someter a interrogatorio y no victimizarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/el-famoso-biberon.jpg Secreto El famoso biberón

Rochy RD y La Demente

Uno de los hechos más complicados involucran al popular exponente de música urbana Aderly Ramírez, conocido como Rochy RD, quien fue detenido para ser investigado en la Unidad de violencia de género y delitos sexuales de la fiscalía de Santo Domingo Este, por una denuncia sobre una presunta agresión sexual a menores de edad.

Por estas imputaciones, el primero de mayo de este año, el juez Bernardo Coplín García, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso medida de coerción de prisión preventiva.

El 20 de julio, la medida cautelar fue ratificada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo.

Poco después, dos agostos de este año, en una revisión ordinaria de la medida de coerción, un juez varió la medida de coerción de prisión preventiva.

El juez Marlon Espinosa, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, impuso una garantía económica de dos millones de pesos a través de una aseguradora, visitas periódicas al fiscal investigador e impedimento de salida del país.

El exponente urbano se presentó una vez más ante un tribunal en el Palacio de Justicia en la avenida Charles de Gaulle, por una acusación de Delito de Alta Tecnología y Derecho de Autor.

En mayo del 2022, el juez del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplín, impuso tres meses como medida de coerción a Rochy RD y La Demente mientras se investigaba la posibilidad de que exista una red de trata e menores en la que estaría involucrado el interprete urbano. Luego, fueron dejados en libertad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/rochy.jpg Rochy y La Demente.

"El Sujeto"

En julio del 2012 fue apresado el cantante de merengue urbano, Joan Manuel Novas, conocido en el mundo artístico como El Sujeto, acusado de seducir a una menor de edad. El artista fue llevado al Palacio de Justicia de la Provincia de Santo Domingo.

El Sujeto también fue acusado de amenazar a una hermana de la menor, cuyo nombre se omite para preservar la identidad de la supuesta seducida.

La fiscal de Santo Domingo, en ese entonces, Olga Diná Llaverías, dijo que sin importar de quien se trate, los casos que llegan a la institución se le dan seguimiento hasta las últimas consecuencias. Manifestó que ese es un hecho de orden público y que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes se impone.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/a-sujeto.jpg El Sujeto

El Crok investigado por muerte de menor de 17 años

El exponente urbano Michael Valdez de la Rosa, mejor conocido como el Crok, fue dejado en libertad, luego de fuera investigado en el destacamento Felicidad de Los Mina, en relación a la muerte de una menor de 17 años.

De acuerdo con un video que circuló en las redes sociales y tras varias horas de investigación, el urbano posteriormente fue despachado a su casa.

No obstante, la pericia seguía en curso y se esperaban de los resultados de los análisis forenses para determinar las causas de la muerte de la menor.

Se informó que la Policía Nacional investigaba las circunstancias en las que la menor falleció mientras compartía junto al exintegrante de Los Pepes en una residencia en el sector Los Corales, de Santo Domingo Este.

"Las circunstancias de la muerte de una menor de 17 años de edad que había compartido con el exponente urbano conocido como "el Crok", famoso por el tema "Pepe" y "Jalapeño" junto a Doble T, es investigada por la institución del orden", reseñan.

Según las informaciones, la menor fue identificada como Mayelin Gómez Encarnación, cuyos motivos del deceso aún no están esclarecidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/el-crok-investigado-por-muerte-de-menor-de-17-anos.jpg El Crok

Lápiz Conciente

En 2009, el reguetonero Avelino Junior Figueroa Rodríguez, conocido como "El Lápiz Conciente", y dos de sus músicos fueron obligados a presentarse ante el juez de Atención Permanente cada 30 días como medida cautelar. Esta medida fue impuesta después de que fueran llevados a la justicia por supuestamente ser sorprendidos fumando marihuana dentro de un vehículo y tener 100 miligramos de dicha droga.

En ese momento, el cantante de música urbana y sus acompañantes fueron arrestados por una patrulla que los vio en actitud sospechosa.

En diciembre de 2008, el cantante de hip hop fue llevado a la justicia por los familiares de un hombre que fue atropellado por una yipeta Hummer en Mandinga de Los Mina Nuevo, propiedad del cantante. El hombre atropellado falleció posteriormente.

El artista se presentó ante la justicia y aclaró que no estaba conduciendo el vehículo, ya que se encontraba fuera del país.

"Yo me encontraba en Providence. Mi salida y entrada del país están registradas en mi pasaporte. Por lo tanto, no podría haber estado en la escena de tan lamentable evento", comenta el cantante, quien se describe como un artista que ha madurado y que bajo ninguna circunstancia cometería un acto así sin enfrentar a la justicia y a la sociedad dominicana, siendo un hombre de familia y con intereses empresariales bien establecidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/lapiz.jpg Lápiz Conciente

Cárcel y extradición para Franklin The Boss

En el 2011, el cantante de merengue urbano fue detenido en República Dominicana por el presunto delito de tráfico de menores. Además, también es requerido por la Justicia de los Estados Unidos. El cantante fue señalado de pertenecer a una red que prostituía a menores hispanas en el estado de Carolina del Norte, que fue descubierta luego de que en el 2003 una joven de 14 años se escapara y denunciara el delito.

La menor aseguró en su momento que el dominicano y el resto de la presunta banda criminal reclutaban a jovencitas bajo engaños y luego vendían sus servicios ofreciéndoles a los clientes 15 minutos de sexo por 25 dólares.

Además, al artista dominicano, quien en el año 2005 lanzó la agrupación merenguera The Boss, la cual era calificada como la nueva revelación musical -entre cuyos temas dio a conocer No me quiero enamorar, Pregúntale, La mantequilla y El loco- era buscado para ser juzgado en el Tribunal de Distrito de Carolina del Norte de Estados Unidos, donde es acusado de conspirar, confabular y acordar con otros el tráfico sexual de menores y tráfico sexual por medio de coerción.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/20/carcel-y-extradicion-para-franklin-the-boss.jpg Franklin The Boss