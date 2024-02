Alicia Keys y Ludacris, la sorpresa de Usher en el Halftime del Super Bowl

El "rey" del R&B, Usher, rindió homenaje a Michael Jackson durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, donde se disputan los campeones Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers en el Allegian Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, recinto con capacidad para 65,000 aficionados.

El ocho veces ganador del Grammy llevó puesto un guante blanco en su mano izquierda durante la mayor parte de la actuación, prenda que popularizó Jackson. También, replicó varios pasos de baile del ícono del pop.

El artista puso a bailar a todos con sus éxitos y con sus invitados, uniéndose así a otras leyendas de la música que han hecho lo propio en ediciones anteriores.

Usher inició su presentación con su éxito ´Caught Up´, seguido de "U Don't Have To Call", "Superstar" y "Love in this club".

Uno de los momentos favoritos del show, fue cuando Usher invitó al escenario a Alicia Keys, con quien interpretó el tema "If Ain't Got You", lo cual generó la euforia de los presentes. Posteriormente ambos se unieron para interpretar ´My boo´.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/11/ap24043060261821.jpg Usher junto a Alicia Keys. (AP)

Con su total look color blanco, Usher continuó con su show ahora con el tema "Confessions Part II", el cual cantó a dueto con Jermaine Dupri.

El show se puso interesante

Usher dejó su torso descubierto y posteriormente apareció H.E.R. para tocar un breve solo de guitarra con el éxito de Usher "Bad Girl", y Will.i.am de Black Eyed Peas se unió y se lanzó a la multitud para cantar "OMG".

Lil Jon apareció entre el público de pista para interpretar un pequeño fragmento de "Turn Down For What".

Finalmente sonó la canción más famosa de Usher al completo, "Yeah!", donde Ludacris también hizo su aparición interpretando su parte.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/11/dd9eb319a034c71c88d9165cc7e71d0cff439689w.jpg Ludacris también formó parte del show. (EFE)

El cantante, nacido en Dallas, Texas, hace 45 años, ha vendido más de 80 millones de discos a lo largo de su carrera, presume nueve sencillos colocados en el número uno, además de sus ocho galardones en los American Music Awards, es el quinto artista más premiado en los Billboard Music Awards, con 18.