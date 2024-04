Antonio Banderas: "He hecho 126 películas, pero en líneas generales soy un actor de teatro"

"Pertenecer a este mundo ha sido un objetivo durante toda mi vida. He hecho 126 películas, pero, en líneas generales, yo soy un actor de teatro", dijo el español Antonio Banderas este lunes en Madrid, en el encuentro de los nominados de los Premios Talía, que reconocen el talento en las artes escénicas.

Banderas, la bailaora Sara Baras o la actriz Antonia San Juan son algunos de los rostros que se reunieron en el encuentro de nominados de la segunda edición de estos galardones.

Es una iniciativa presidida por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, quien destacó que "el humor será la categoría con más peso en esta edición", que se celebrarán por segundo año consecutivo en el Teatro Español de Madrid el día 22 de abril.

Premios Talía

"Me he criado en teatro, y ese es un mundo que estoy disfrutando como nunca he disfrutado en mi vida", señaló Banderas sobre la importancia de las artes escénicas.

La organización le concedió este lunes, de forma extraordinaria y previa a la entrega de los Talía, un premio por su trayectoria.

También recibió este premio especial la bailaora española Sara Baras, que celebra 25 años con su compañía.

Entre las novedades de este año de los Premios Talía, "se fortalecen los lazos con Estados Unidos" al contar, entre otros nombres, con el director de vestuario en Broadway Emilio Sosa, y también se reconoce a México en la sección destinada a Latinoamérica, según Guillén Cuervo.

Antonio Banderas (@antoniobanderas) en el encuentro de nominados de los #PremiosTalia2024 de @academia_aaee: "He hecho 126 películas, pero en líneas generales soy un actor de teatro"



??https://t.co/B81vDWunLC pic.twitter.com/mvnjAAyj5x — RTVE (@rtve) April 8, 2024