Han pasado más de dos décadas desde que un joven David Bisbal, que a sus 22 años desbordaba gracia y talento, se presentó en la primera temporada del popular programa de televisión español "Operación Triunfo".

Allí ganó el segundo lugar y, contrario a lo que suele suceder con los participantes de este tipo de formatos, su fama se incrementó después del concurso.

Hoy, 23 años después, el artista sigue tan vigente como siempre y se prepara para su próxima gira, una en la que, aseguró, quiere integrar a la República Dominicana, país del que reconoce su musicalidad y talento.

Fue en el marco de los Premios Platino, celebrados en México, donde tuvo la responsabilidad de cerrar la gala, que el artista español habló para Diario Libre y otros medios dominicanos e internacionales. Allí también destacó la calidad de los artistas nacidos en Quisqueya.

"Un fuerte abrazo a los músicos, a los cantantes de la República Dominicana, que son maravillosos", señaló, apenas escuchar el nombre del país. "Cómo me encanta la República Dominicana, Dios mío", añadió. "Sé que (en República Dominicana) hay mucha gente que es entendida en música de verdad", reconoció.

"En mayo iré a Puerto Rico en el marco de mi nueva gira (empezará en México el 4 de mayo) y me encantaría incluir a la República Dominicana, hace tiempo que no voy y tengo muchísimas ganas", añadió.

Te puede interesar David Bisbal y su familia disfrutan de República Dominicana

Paso por "Operación Triunfo"

El artista señaló que el programa "Operación Triunfo" marcó un antes y un después en su carrera. "Antes del programa trataba de buscar ese sueño, estuve cantando con la orquesta ´Expresiones´ de feria en feria, hasta que se dio la oportunidad del programa".

Y añadió que no contaba con la relevancia que tendría su carrera tras el show.

"Yo no contaba con eso. Yo contaba con que alguien me permitiera grabar una canción, un disco, ese era mi mayor sueño, pero claro, cuando llega, después tienes que mantener ese sueño y ahí es donde viene el reto de verdad".

Ese reto ha sido superado con creces, su exitosa carrera es su carta de presentación.

Más analítico, el cantante reveló qué le diría al David joven de esa etapa.

"Antes del concurso no le diría nada; no le facilitaría ningún spoiler, porque en mi vida pensé que iba a tener la carrera que he tenido y que seguiría en el gusto del público 20 años después, celebrando con tantas colaboraciones y canciones".

"No querría que ese muchacho se relajara, es más, le pintaría un panorama bastante oscuro para que se esforzara bastante más", aseguró.

Sin embargo, sí tendría palabras para el David después del concurso.

"Después de grabar su primer disco sí le diría que se preparara mucho más, porque me he dado cuenta de que, con el paso del tiempo, cuando las discográficas te presentan una oportunidad, según cómo tú estés de preparado, eso te puede afectar de una forma positiva o no tan positiva en tu carrera, que es lo que muchos llaman suerte".

Por esta razón, asegura que cree más en la preparación que en la suerte.

"Hay que estar preparados justamente en el momento en el que llega esa oportunidad que te brindan", añadió el artista almeriense de 44 años.

Su estilo musical

David reconoce que es un artista al que le gusta innovar musicalmente, pero manteniendo su esencia. De ahí sus temas en bachata, reguetón, mariachi o regional mexicano. Sin embargo, lo que no negocia es la calidad en letras y sonido.

"Yo siempre he elegido canciones tranquilas. He pensado mucho en lo que la gente pueda escuchar y reflejar", dijo el artista sobre sus canciones.

Lo mejor de la música es que me ha dado la oportunidad de visitar y encontrarme con gente extraordinaria. Sobre todo con distintos gustos musicales. Creo que es lo que más me ha enriquecido como artista y como persona.

Alzhéimer de su padre

Recientemente, el artista habló de la situación que vive con su padre enfermo de alzhéimer, que ya no lo reconoce.

"Mi papá, lo único es que no me conoce, pero si le hacen una analítica, ese hombre está perfecto, mejor que yo".

"Aunque sigue estando presente, ya no está. Está en otro mundo en el que ya no nos conoce a ninguno", dijo emocionado.

Su voz en series y cine

Aunque no ha actuado de forma directa en el cine, su voz ha sido utilizada en diferentes producciones tanto en la pantalla grande como en la chica. "He cantado para Disney, series y telenovelas, tanto en México como Argentina", dijo.