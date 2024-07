Eminem pone fin al histórico reinado de álbum de Taylor Swift en Billboard

El duodécimo álbum de estudio de Eminem, "The Death of Slim Shady ( Coup de Grâce)", debutó en el número 1 del Billboard 200, desbancando a "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift después de 12 semanas. ( AP )

El duodécimo álbum de estudio de Eminem, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", debutó en el número 1 en la lista Billboard 200, desbancando a "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift después de 12 semanas.

En su primera semana, "The Tortured Poets Department" alcanzó 891,34 millones de reproducciones en Estados Unidos, según Luminate, la semana de streaming más grande para un álbum en la historia.

El álbum de Swift debutó en el número 1 en abril y ocupó el primer lugar durante tres meses.

Es la única mujer que lo ha conseguido. Swift batió el récord anterior que ostentaba el álbum de Whitney Houston, "Whitney", el cual pasó sus primeras 11 semanas en el No. 1 en 1987.

"The Tortured Poets Department" empató con el álbum de 2023 de Morgan Wallen "One Thing at a Time", que también debutó en el número 1 y permaneció allí durante 12 semanas consecutivas. Más tarde el álbum de Wallen volvería al primer lugar, pasando 19 semanas en total en el No. 1.

El único álbum que los supera hasta ahora es la obra maestra de Stevie Wonder de 1976, "Songs in the Key of Life" que pasó 13 semanas en el No. 1 después de debutar en el primer lugar. El álbum estuvo 14 semanas allí en total.

"The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" es el undécimo álbum No. 1 de Eminem. "The Tortured Poets Department" cayó al número 4 como resultado. En el segundo lugar está "ROMANCE:UNTOLD" de la banda de K-pop ENHYPHEN, Y "The Great American Bar Scene" de Zach Bryan está en el número 3.