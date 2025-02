Chris Lebrón lanza su nuevo álbum "En honor al que ama", un viaje personal del artista

El cantante y compositor Chris Lebrón refleja su evolución musical en su nuevo álbum "En honor al que ama" y a la vez mantiene la esencia de la música urbana romántica.

El artista presentó su disco en un listening realizado en el Embassy Suites con la presencia del cantante urbano Arcángel, su padrino musical, representantes de la disquera Rimas, así como figuras de la música y el entretenimiento.

El intérprete de "Desde mis ojos" se hizo acompañar de su familia, quien estaba en primera fila, y rompió en llanto al hablar del apoyo recibido.

"Muchos de los que están cerca de mi saben que ha sido un proceso realmente largo", confiesa emocionado por los que lo instaron a no desencantarse de su sueño de ser artista porque el momento "iba a llegar".

"En honor al que ama es un homenaje al amor en sí", declaró sobre el álbum.

Desde que saltó a la fama con el éxito "Desde mis ojos" ha recibido el espaldarazo de Arcángel, quien se encontraba reaccionando y contando desde la primera fila las canciones con signo de aprobación.

"Cuando conversé la primera vez con él duramos tres horas hablando y dije -no puedo creer que tengo tanto tiempo hablando con alguien que ni siquiera conozco, que ni siquiera él me concierto a mí- y desde ese día en adelante yo empecé a verlo desde otra forma, no solamente como el artista, sino como el gran ser humano que es".

Dijo que esto ha permitido un flujo de trabajo muy diferente a como se ve en otros lugares. "Espero en Dios que este sea uno de los tantos años trabajando juntos", valoró en el diálogo con Nashla Bogaert, la conductora del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/1f1b0d51-5a79-414e-8022-2d15f0616834.jpg Saymon Díaz, Zumaya Cordero y Brea Frank, entre los asistentes. (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/85bfcfb3-4e4c-4a8a-9b0c-b95feaca61eb.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/ab5ee499-142b-4901-83cf-752b3823a380.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/968a8988-081a-4cfa-acd7-9260e3d5f0ee.jpg Figuras del arte y el entretenimiento asistieron al lanzamiento del álbum. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Canciones

"Bandido", "Préstame", Contacto de Dios", "Cuando suene la disco" ft. Natti Natasha don algunas de las composiciones.

En esta producción musical reunió a grandes exponentes del género urbano, así como intérpretes de música cristiana.

Compuesto por 17 canciones, este proyecto ha representado un viaje de descubrimiento para el artista, quien expresa que "cada canción es una carta que lleva el amor de diferentes maneras y a diferentes destinos".

El disco debut incluye el videoclip de "Bandido", grabado en el Jardín Botánico de Santo Domingo donde simula casarse, pero en plena boda se rompe la relación.

Musicalmente, se destaca que en este álbum, Chris Lebrón expande su horizonte explorando géneros como pop, balada, afrobeat, reggaetón, consolidando su versatilidad y compromiso con la evolución del género pop urbano, acompañado por Cosculluela, Arcángel, Farruko, Justin Quiles, Natti Natasha, Manuel Turizo, El Alfa, Sech, Jay Wheeler, y figuras del ámbito cristiano como Redimi2, Rubinsky, Natan el Profeta y El Philippe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/d472284d-0421-44f7-bddf-f48e0a5f4d90.jpg Shelow Shaq y Arcángel. (SAMIL MATEO DOMINICI)

"En honor al que ama" fue producido por los talentos dominicanos Jh Beats, Crivas y Dehry.

El intérprete de "Mesero" trabaja con paso firme en su internacionalización.

Agradecido

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/6ae0103f-32e5-46fb-88d2-afefeb211f7a.jpg El artista estuvo acompañado de su familia. (SAMIL MATEO)

"Siento que En Honor Al Que Ama deposité todas las ganas de poder representar el género urbano de mi país de la manera más sana", afirmó Lebrón durante el lanzamiento de esta producción , quien espera que su música deje una huella en el corazón de su público.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/eb3ddcae-ef98-4fde-bce9-641eeea7746c.jpg El artista contó la inspiración detrás de las canciones. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/f0fa0f8f-e0b7-4411-84b0-9b3e0ba67f30.jpg La actriz Nashla Bogaert condujo el evento. (SAMIL MATEO)

Certificaciones

En el acto de lanzamiento le fue entregado varias certificaciones por las ventas de sus sencillos.

Obtuvo Disco de Oro por su EP "Versos De un Cardíaco" con 300 Millones de streams en plataformas digitales; Multi Platino x6 con 350 Millones de streams en plataformas digitales con "Desde Mis Ojos Remix"; 200 Millones de streams en plataformas digitales por "Siri" junto a Romeo Santos; Disco De Oro con "Mesero", "Loco" (junto a Arcángel), "Estrella Fugaz" (con La Ross Maria) y "La Jaula Perfecta".

"En honor al que ama" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.