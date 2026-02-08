Bad Bunny entrega su Grammy al niño Liam Conejo Ramos que fue detenido por el ICE

Bad Bunny al entregar su premio Grammy al niño Liam Conejo Ramos. ( FUENTE EXTERNA )

El artista puertorriqueño Bad Bunny volvió a pronunciarse contra las políticas migratorias de Estados Unidos al entregar, durante su presentación del medio tiempo del Super Bowl de la liga de fútbol americano, uno de sus premios Grammy al niño Liam Conejo Ramos, de cinco años, cuyo caso de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generó gran indignación.

Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos el pasado 20 de enero en Minnesota cuando se encontraban cerca de su residencia. La acción provocó protestas frente al centro de detención y una ola de críticas a nivel nacional.

Posteriormente, un juez federal ordenó la liberación de ambos tras acoger una solicitud de emergencia presentada por el abogado de la familia. En su decisión, el juez Fred Biery calificó la detención como motivada por una "pérfida sed de poder desenfrenado" y cuestionó la aplicación de políticas de deportación que, a su juicio, terminan afectando y traumatizando a niños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/harrejxbeaanyru-06adce7f.jpg El niño Liam Conejo Ramos al recibir el premio. (FUENTE EXTERNA)

Discurso contra el ICE

Durante su discurso al recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, Bad Bunny arremetió contra el ICE y llamó a un trato más humano hacia los inmigrantes.

"No somos salvajes, no somos animales; somos humanos y somos americanos", expresó el cantante ante una ovación del público.

El artista sostuvo que el odio "solo genera más odio" y exhortó a enfrentar las diferencias desde el amor. "Lo único más poderoso que el odio es el amor. Necesitamos ser diferentes. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor", concluyó.