Lista de nominados en las principales categorías de los 27 Latin Grammy
El más nominado es el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10
Karol G, Rosalía, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler empataron a siete nominaciones cada uno para los Latin Grammy 2026, aunque el más nominado fue el compositor mexicano Edgar Barrera, con diez, anunció este miércoles la Academia Latina de la Grabación.
Esta es la lista de nominaciones en las principales categorías de las 60 componen la 27ª edición de estos premios, que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas.
Álbum del año:
- ´Lux (Complete Works)´, de Rosalía.
- ´Tropicoqueta´, de Karol G.
- ´FREE SPIRITS´, de Ca7riel & Paco Amoroso.
- ´Taracá´ de Jorge Drexler.
- ´¿Dónde es el After?´, de Rawayana.
- ´FEMME FATALE´, de Mon Laferte.
- ´MUDA´ de Carín León.
- ´La Vida Era Más Corta´, de Milo J.
- ´EQUILIBRIVM´, de Anitta.
- ´Vendrán Suaves Lluvias´, de Silvana Estrada.
Grabación del año:
- ´La perla', de Rosalía.
- 'Coleccionando heridas', de Karol G y Marco Antonio Solís.
- 'Ha Ha', de Ca7riel & Paco Amoroso.
- '¿Cómo se ama?', de Jorge Drexler.
- 'Dime', de Silvana Estrada.
- 'O Amor Nos Encontrou', de Loulu Gilberto.
- 'Femme Fatale', de Mon Laferte.
- 'Desde que te tengo', de Carín León.
- 'Niño', de Milo J.
- 'Alma', de Elena Rose.
Canción del año:
- 'La perla', de Rosalía.
- 'Mi gran amor', de Becky G y Carlos Santana.
- 'Humano', de Juanes y Vivir Quintana.
- 'Femme Fatale', de Mon Laferte.
- 'Coleccionando heridas', de Karol G y Marco Antonio Solís.
- '¿Cómo se ama?', de Jorge Drexler.
- 'Dime', de Silvana Estada.
- 'Hasta Jesús tuvo un mal día', de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting.
- 'Solifican12', de Milo J.
- 'Nilo', de Zanna.
Mejor artista nuevo:
- Delilah.
- FABIAN.
- Loulu Gilberto.
- Arath Herce.
- Macario Martínez.
- maye.
- Sofia Monroy.
- Kendall Peña.
- Dora Sanches.
- ARIA VEGA.
- Zeca Veloso.
Mejor álbum contemporáneo de pop':
- ´KM0´, de Pablo Alborán.
- ´Instrucciones para ser feliz´, de Monsieur Periné.
- ´(Enamorada)´, de nic.
- ´Todo puede convertirse en canción´, de Debi Nova.
- ´¿Y ahora qué +?´, de Alejandro Sanz.
Mejor álbum de música urbana:
- ´Más cara´, de Bad Gyal.
- ´Omerta´, de J Balvin & Ryan Castro.
- ´Borondo (5020 Rcrds Sessions)´, de Beéle.
- ´Tropicoqueta´, de Karol G.
- ´Do Not Disturb: Late Checkout´, de Young Miko.
Mejor álbum de rock:
- ´A La Mitad´, de Beta.
- ´Malicia´, de Mägo De Oz.
- ´Ceremonia´, de 1915.
- ´Shine´, de Fito Paez.
- ´La Frontera´, de Viniloversus.
Mejor álbum cantautor:
- ´Improviso´, de Djavan.
- ´Taracá´, de Jorge Drexler.
- ´Vendrán suaves lluvias´, de Silvana Estrada.
- ´Musas en mi´, de Arath Herce.
- ´FEMME FATALE´, Mon Laferte.
Mejor álbum de música alternativa:
- ´CUERPOS, Vol. 1´, de Babasonicos.
- ´DESDE EL COMA´, de BRUSES.
- ´FREE SPIRITS´, de Ca7riel & Paco Amoroso.
- ´LUX (Complete Works)´, de Rosalía.
- 'Demian', de Teo Planell.
Mejor canción de tropical:
- 'Crayola', de Danny Ocean
- ´Latino´, de Yeisy Rojas con Manolito Simonet & Ricardo Amaray.
- ´Nombre y Apellido´, de Luis Enrique y De La Ghetto
- ´Relidad-Es´, de Grupo Niche.
- 'Todo llega', de Manerra.
Mejor canción de pop:
- 'A La Niña Que Fui', de Kany García.
- 'Amarillo', de Joaquina.
- '(favorito)', de nic.
- 'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia.
- ´Melancolía', de Mon Laferte.
Mejor canción urbana:
- 'Buenos Términos', de Rauw Alejandro.
- 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66´, de Bizarrap & Daddy Yankee.
- 'Por si mañana no estoy', de Omar Courtz.
- 'Reliquia Do 2T', de MC Tuto.
- 'Yo y Tú', de Ovy On The Drums, Quevedo y Beele.
Mejor canción de rock:
- 'Destruirse', de Viniloversus.
- 'Ego', de The Warning.
- 'Las Fuerzas Armadas Del Amor', de Fito Paez.
- 'Montserrat', de Draco Rosa.
- 'Rojo Profundo', de Dillom.
Compositor del Año:
- Edgar Barrera.
- Iván Gámez.
- Yoel Henriquez.
- Jenni Mosello.
- Sara Schell.