Dos ritmos para una misma noche

Alejandro Sanz regresa a República Dominicana con esas canciones que han acompañado historias de amor, desamor y nostalgia durante más de tres décadas. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Santo Domingo tendrá este fin de semana dos propuestas musicales para públicos y gustos diferentes.

De un lado, Alejandro Sanz regresa a República Dominicana con esas canciones que han acompañado historias de amor, desamor y nostalgia durante más de tres décadas.

Del otro, Kapo llega con la energía de Afro Rosa, una propuesta que mezcla música urbana, afrobeat y sonidos latinos.

Aunque sus estilos y trayectorias son distintos, ambos artistas tienen algo en común: una conexión con el público que han conseguido construir a través de sus canciones y que ahora pondrán a prueba en dos escenarios de la capital.

Alejandro Sanz en Santo Domingo

Para los seguidores de Alejandro Sanz, el concierto será una oportunidad de reencontrarse con un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones.

El intérprete español llega con su gira internacional "¿Y ahora qué?", un recorrido que combina los éxitos que han definido su carrera con canciones de su etapa más reciente, entre ellas "Palmeras en el jardín" y "Hoy no me siento bien".

La expectativa está puesta también en escuchar en directo temas imprescindibles de su discografía, como "Corazón partío", en un espectáculo que apuesta por una puesta en escena sencilla, acompañada de proyecciones visuales y una banda que da vida a sus característicos sonidos de pop, flamenco y ritmos latinos.

Sanz, cuya última presentación en el país tuvo lugar en mayo de 2022, vuelve así a encontrarse con sus seguidores dominicanos después de cuatro años.

Su regreso al país despierta así la expectativa de un encuentro en el que la nostalgia y sus nuevas composiciones compartirán protagonismo.

Estadio de Béisbol del Centro Olímpico, sábado 14 de noviembre, 9:00 pm. TuBoleta.com.do.

Kapo y su propuesta Afro Rosa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/imagen-kapo-llega-a-republica-dominicana-con-su-gira-afro-rosa-204dd023-694c05a9.jpg El cantante colombiano Kapo, cuyo nombre real es Juan David Loaiza Sepúlveda, se ha consolidado como una de las figuras emergentes de la música urbana latina. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

En otra frecuencia musical estará Kapo, quien llega con Afro Rosa, una propuesta que refleja el crecimiento internacional del artista colombiano y su apuesta por los sonidos urbanos y el afrobeat.

A sus 28 años, Juan David Loaiza Sepúlveda, nombre de pila del cantante, se ha convertido en una de las figuras emergentes de la música urbana latina.

Bajo el sello La Industria Inc., ha conseguido ampliar su audiencia con canciones como "OHNANA", "Uwaie", "No Cry" y "Dónde", además de colaboraciones con artistas como Feid, Maluma, Ryan Castro, Manuel Turizo y Myke Towers.

Su álbum Por si alguien nos escucha alcanzó el Top 10 Global de Álbumes de Spotify, mientras que sus presentaciones en Colombia, incluidos dos conciertos con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá, han confirmado su capacidad para convocar a grandes audiencias.

Su llegada a Santo Domingo representa una oportunidad para que sus seguidores disfruten de una propuesta musical que combina ritmos bailables, melodías pegadizas y una identidad sonora en constante evolución.

Así, este sábado, la capital dominicana tendrá dos maneras de vivir la música en directo: una marcada por la nostalgia, las grandes canciones y el romanticismo del español Alejandro Sanz; y la otra, por la energía contemporánea y los ritmos del artista colombiano Kapo.

Dos conciertos que invitan a elegir según el estado de ánimo, aunque ambos prometen convertir la noche en una cita especial para sus seguidores.

Óvalo de la Feria Ganadera, sábado 14 de noviembre, 8:00 pm. Uepa Tickets.