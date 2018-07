Tommy Torres regresa a cantarle a los románticos

SANTO DOMINGO. “Los enamorados siempre necesitarán de la balada”, así lo cree Tommy Torres, el cantautor dueño de alguno de los temas más románticos de los últimos tiempos. El puertorriqueño se presentará el próximo sábado 21 de Julio en Hard Rock Live. Antes de su llegada al país, conversamos con él sobre esta gira que lo tiene muy emocionado y sobre los cambios que ha dado el mundo de la música y a los cuales ha tenido que ir adaptándose.

—¿Feliz de regresar a la República Dominicana? Estoy muy emocionado porque he estado allá varias veces antes, pero para presentaciones acústicas con mi guitarra, nunca he ido con mi equipo completo, con la banda, con toda la producción de la gira. Esta es la primera vez que voy oficialmente de concierto y me emociona mucho poder hacerlo.

—¿En qué consiste el tour “Tú y yo”? Esta es la gira más ambiciosa que he tenido en mi carrera. Con “Tú y yo” hemos tenido la oportunidad de ir a varios países y distintas ciudades y romper algunos récords, por ejemplo en Puerto Rico, rompimos el récord de asistencia para un cantautor pop, con tres presentaciones en el coliseo, lo que me dio mucha alegría. La gira es básicamente un resumen de lo que ha sido mi carrera, las canciones más conocidas de mi repertorio, las canciones que he escrito para otros artistas y las colaboraciones más conocidas, como las que tengo con Jessy & Joy, Ricky Martin y Alejandro Sanz. Es un concierto en donde estoy celebrando todo lo que ha pasado en mi carrera hasta el momento, y que incluye algunos éxitos más recientes como la canción “Tú y yo” junto a Daddy Yankee.

—Ahora todo es reguetón. ¿Crees que el romance ha muerto? A mí me parece que todo en la vida es un ciclo. La gente parece estar en un ciclo de música bailable, en vez de la forma más tradicional de la música, donde se sentaban a escuchar las letras. La gente parece que lo que quiere es desconectarse y despejarse, y música bailable es perfecta para eso, sin embargo, sé que el ser humano siempre termina enamorándose, buscando la canción perfecta para dedicársela a esa persona que le gusta, eso siempre hará falta y creo que es ahí donde entramos nosotros los cantautores románticos, a poner esas palabras bonitas al servicio de todos los que están enamorados.

—Entonces, ¿la balada es la música del amor? La balada es el vehículo perfecto para hablar de cosas más profundas, porque cuando se está bailando, cuando hay un ritmo muy pegajoso es muy difícil prestarle atención a las letras de las canciones. A mí me pasa que ando cantando una canción y no me sé la letra completa, conozco solo el gancho del coro, pero en la balada, al no ser un género bailable, en donde el ritmo no está por encima de la letra, la gente tiene la oportunidad de sentarse a escuchar algo, escuchar una historia, unas palabras. Por eso siempre creo que va a tener esa magia para los enamorados.

— En tu carrera la composición ha estado muy presente. ¿Cómo divides tu faceta de compositor y la de artista? Hoy en día no se puede parar. Cuando uno está en los escenarios tiene que estar escribiendo. La carrera del músico hoy en día es mucho más competitiva que hace unos años atrás. Tienes que estar constantemente lanzando cosas nuevas, siempre tratando de mantener al público interesado, estando pendiente de las redes y también haciendo los conciertos. Ya no están las famosas pausas aquellas en las que se iba el artista por un año a hacer un disco y luego regresaba en grande. Hoy en día nadie para. Esto es una cosa que hay que tomársela como un trabajo como cualquier otro, y cuando tienes un día libre aprovechas para escribir. No hay descanso ya.

—En que estas trabajando actualmente? Estoy trabajando en los temas de una nueva producción, pero no estoy seguro todavía como van a ser lanzados. No sé si será un disco o van a ser lanzados como sencillos de uno en uno. La verdad que esa es la manera en que la gente prefiere consumir la música hoy en día. De sencillo en sencillo, y no diez canciones de golpe.

—¿Quienes son tus fans? A mis fans no les quedan de otra que ser muy románticos y apasionados, porque básicamente eso es lo que yo trato que sean cada canción mía. A mí me gusta tocar las emociones de la gente, empezando por las mismas mías. Cuando estoy componiendo me gusta que las frases me derritan, me emocionen, me saquen lágrimas o me hagan reír. Estoy buscando esas emociones constantemente, por lo que las personas que siguen mi música definitivamente tienen que ser sensibles a ese tipo de emociones.