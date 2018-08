Aisha culmina con gran éxito Clínica Musical en el país

SANTO DOMINGO. Con más de 60 niños y jóvenes becados completamente por el programa especial de la Clínica Musical 2018 organizada por la Fundación Music for Life, la cual es presidida por Aisha Syed, culminó dicho evento educacional para la juventud y niñez musical dominicana.

Jóvenes de varias provincias del país se dieron cita en el Gran Teatro del Cibao durante tres días consecutivo, para recibir charlas temáticas, clases técnicas colectivas y clases magistrales individuales. La Clínica Musical tuvo tres niveles de admisión, el de oyente (con acceso a todos los temas y clases impartidas), el de participante activo (con participación en las clases colectivas técnicas con sus instrumentos) y participante activo solista (con acceso a clases magistrales impartidas por la violinista dominicana Aisha Syed).

La Fundación Music for Life ha podido realizar esta labor musical educacional gracias al patrocinio del Banco Popular Dominicano, el Listín Diario, el Ministerio de Cultura y el Gran Teatro del Cibao. Para la violinista Syed su trabajo en República Dominicana a través de su fundación (la cual inició en el 2010) para beneficio de la juventud musical clásica ha sido de gran importancia, cada año realiza actividades gratuitas para especialmente beneficiar a aquellos de escasos recursos económicos.

Ha llevado a cabo su gira Golden Land World Tour a lo largo de este año la cual la ha llevado a los escenarios más importantes de la música clásica de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica entre los que se encuentran el Palacio de Bellas Artes en México, el Carnegie Hall en Nueva York, el Ateneo de Madrid, el Methuen Hall en Massachusetts y el Teatro Nacional dominicano entre muchos otros más. Esta ocupada agenda que ha llevado no le ha impedido realizar visitas sociales en distintas países del mundo a través de su programa “Across the Street” como es el caso de el Hospital Real de Discapacidad Neurológica en Londres, el Hospital Pediátrico Gaslini en Italia, la escuela Gregorio Luperón en Nueva York, el Orfanato Gosén en República Dominicana, la Jerusalem High School en Israel, la Fundación FUNAVE en España, la Fundación Prema en Colombia y la Fundación Xilonem en Nicaragua entre muchos otros lugares más. La raíz de este deseo de aportar a los más necesitados a través de la música que interpreta le nació a través de querer vivir lo que predica cuando afirma ser cristiana y tener compasión por los menos privilegiados ya sea por situaciones sociales, de salud o económicas. Su madre ha jugado un rol central en la identidad de la fundación Music for Life siempre buscando formas de aportar mayormente a la niñez y juventud musical dominicana. Es por esto que esta Clínica Musical ha jugado un rol de importancia en nuestra sociedad traspasando valiosos conocimientos de la música clásica totalmente gratuitos a más de sesenta músicos estudiantes destacados dominicanos.

Aisha le dedica todos sus éxitos al Señor Jesús el Autor de los mismos y agradece al Banco Popular, Listín Diario, Ministerio de Cultura y el Gran Teatro del Cibao por apoyar esta importante gesta en el camino de democratizar la música clásica para todas las clases sociales en su país.