Aleks Syntek se desahoga: “Estoy hasta la madre del reguetón”

SANTO DOMINGO. No es la primera vez que el artista mexicano expresa su malestar ante la fama y popularidad del reguetón. “Estoy hasta la madre del reguetón”, dijo en una entrevista, además de quejarse de que artistas que considera de gran calidad como Franco de Vita, haya caído en la trampa de cantar con reguetoneros.

Otras de sus candentes declaraciones fueron: “¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades?”. También dijo en Twitter, tras molestarse porque un usuario le dijera que su música es de gódinez (de ascensor) que: “El problema de la música de ahora es que es de delincuentes”.

Ahora, se molestó al escuchar una canción del género urbano en un aeropuerto. En su cuenta de Instagram dijo en un video “10:00 a.m. de la mañana, desayunando en el aeropuerto y se escucho ‘Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo’. Dejen la música para ANTRO pornográficas para los Antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer”. El tema al que hace referencia es “Bonita” de J Balvin ft Jowell & Randy, sin embargo, no se limitó a criticar este tema y a través de su Instagram siguió compartiendo fotos en el que con imágenes violentas colocaba frases de canciones de reguetón. En su más reciente publicación dijo que le preocupa el futuro que le estamos heredando a los niños. 

Los reguetoneros le contestan