$!Alex Bueno canta hoy para celebrar la Nochebuena

Alex Bueno es uno de los intérpretes de la música popular más completos con que cuenta la República Dominicana. Se mueve con acierto en el merengue, la balada, la bachata o la salsa.

El artista escogió la Nochebuena para protagonizar un concierto virtual que hará desde la ciudad de Nueva York y en el que hará un recorrido por sus emblemáticas canciones y echará mano a otros títulos del repertorio internacional.

Al conversar para Diario Libre por teléfono, el arista manifestó que el público de Nueva York lo podrá ver a las 9:00 p.m. y en la República Dominicana estará disponible a las 10:00 p.m. en las plataformas digitales www.teledom.us y en www.ppvdominicano. com.

“Esta es una época muy triste por la pandemia que estamos enfrentando. Nos habría gustado estar en una tarima como todos los años y llevar alegría a nuestra gente en la Navidad y año nuevo. Lamentablemente eso no es posible y por esea razón tomamos la decisión de armar el concierto. Lo que queremos es llevarle nuestras canciones en una entrega de cuerpo y alma a mi público. La gente podrá apreciar nuestro arte”, confío al Diario Libre.

Su plan es complacer a quienes le han solicitado canciones a través de las redes sociales. La elección del repertorio no ha sido fácil porque lo llevará por diversos géneros e incluye un homenaje al fenecido merenguero títico Bartolo Alvarado. En ese segmento estará acompañado de Nicole Peña. “Vamos cantar merengues, salsa, balada cumbia, música típica. La idea es que la gente pueda pasar la noche bailando con lo que vamos a interpretar. Estaremos junto a mi orquesta y la dirección del maestro Frasier Hernández. Cantaré todos los ritmos que he grabado, nuevos y no tan nuevos, para que nadie se me quede”, dijo.