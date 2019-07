$!Artistas expresan pesar por muerte de Cherito

Que mal me ha caído esta noticia, el saber tus planes, saber todo el futuro que tenías por delante, el verte incansablemente trabajando por lo que amaste que fue la música y hoy enterarme de tu partida fue muy triste, gracias por los momentos que compartimos, porque fuiste un ser que proyectaba amor y cariño a los que te rodeaban. Hoy la música dominicana y el merengue está de luto, pues no solo dejaste tus ilusiones sino a un gran grupo de personas con la pena de no tenerte físicamente, lo que si te diré es que tu voz, tu música, tu arte, tu talento, nunca morirá. Hasta siempre querido amigo, paz a tu alma”.

Cherito era muy querido por sus compañeros, por lo que no es de extrañar que la tristeza los embargue. Uno que está muy afectado es Domingo Bautista, el presentador no sale del asombro. En medio del llanto, Domingo Bautista lamentaba la pérdida. Le une una gran amistad al padre de Cherito, así como al resto de la familia. “Lo vi crecer. Su música era el alma de La Súper Tarde. Estoy muy triste con esta noticia”, reveló sin poder continuar la conversación.

Pavel Nuñez también le dedicó unas palabras: “Así tan sencillamente se muere la gente como respirar, así se pierde la vida como una partida a medio jugar” esto lo escribió mi tío René del Risco Bermúdez, y hoy con dolor tengo que ver el aplastante sentido que tenían sus letras desde el día que las escribió y con dolor se las tomó prestadas para describir el destiempo en el que mi amigo Cherito se nos va de este plano, me ha decepcionado la muerte hoy, que mediocre se me hace, se lleva a los que suman a destiempo, con un dolor en el pecho sé que no tengo derecho a cuestionar lo divino, pero nada me quita el derecho a doler, aunque no te lo dije en vida las veces que quise hermano, te admiro y respeto y hablo como que estás por que de muchas formas te quedas!!”