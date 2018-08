Avión con rapero a bordo aterriza de emergencia en Nueva York tras 5 horas

NUEVA YORK. Un avión que pinchó dos neumáticos al despegar esta mañana del aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey (EE.UU.) con 16 personas a bordo, entre ellas el rapero Post Malone, logró aterrizar hoy de emergencia tras unas cinco horas en el aire, informaron medios locales.

La aeronave, que se dirigía a Reino Unido, despegó sobre las 10.50 hora local (15.50 GMT) y tras ser desviada a un aeropuerto regional en Massachusetts, aterrizó finalmente cinco horas después en el de Stewart, situado en New Windsor (Nueva York).

El portal de farándula TMZ había informado que el rapero Post Malone, que este lunes participó en los premios MTV VMA en Nueva York, era uno de los pasajeros, extremo que confirmó el propio artista en las redes sociales tras tocar tierra.

“Ya he aterrizado, chicos. Gracias por sus oraciones. No puedo creer cuánta gente me ha deseado la muerte en esta página. Jódanse. Pero hoy no”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ese medio recogió la llamada del piloto a la autoridad que controla el tráfico aéreo, en la que informaba del incidente y pedía permiso para dar vueltas y quemar combustible en Teterboro, tras lo que fue desviado al aeropuerto de Westfield (Massachusetts).

Según dijo al canal CBS el responsable de Westfield, Eric Billowitz, ese aeropuerto tiene un centro de servicio para el tipo de avión afectado, un Gulfstream, y una de las pistas de aterrizaje más amplias del noreste de EE.UU.

No obstante, por seguridad finalmente fue enviado para el aterrizaje de emergencia al aeropuerto de Stewart, donde esperaban nueve camiones de bomberos, doce ambulancias y un equipo humano de 25 personas.

Post Malone, cuyo nombre real es Austin Richard Post, estadounidense y de 23 años, se dirigía a Londres tras ganar el premio de la MTV a la canción del año por su tema “rockstar” y actuar junto a la veterana banda de rock Aerosmith al cierre de la gala. EFE