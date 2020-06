$!Becky G: 'En mi generación es muy fácil sentirte afectado por la presión'

'Es mucho, es mucho. Pero saber que yo soy quien soy, y que me siento empoderada con eso, me ha ayudado bastante en mi carrera', añadió.

'No soy mucho más mayor que estos chicos. Solo tengo 23 años y no hace mucho tiempo que yo también estaba en lo mismo que ellos. Entonces, hay algo muy bonito en demostrarles que estoy también con ellos, que sigo aprendiendo (...), que sigo descubriendo cosas de mí misma como artista y como persona', argumentó.

Aunque la mexicano-estadounidense tiene también muchas ganas de escuchar a los jóvenes, se animó con un primer consejo para ellos.

'Cada persona tiene su cosa, y tienes que tomar el tiempo en descubrir eso que te hace único', dijo.

'Yo, en la escuela, a veces me sentía como perdida. En la escuela me sentí como: 'Ok, todos están perfectos en esto, y ellos perfectos en eso. Pero, ¿qué es mi cosa?' Y para mí fue la música, expresarme de un modo creativo. Cuando empecé a trabajar en eso, en enfocarme en eso, me sentí más segura, más cómoda conmigo misma', detalló una artista que sufrió acoso ('bullying') cuando era una niña.

Becky G insistió en que, fuera de los escenarios, lejos de los focos, y más allá de los millones de seguidores en las redes, en el mundo del espectáculo 'no todo es perfecto'.

'Para mí, personalmente, la vida de ser un artista ha sido algo muy complicado. Me ha traído muchas bendiciones: he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, compartir mi música, expresarme de una forma muy abierta y natural. Pero también al lado de eso, te estás poniendo en un lugar donde miles de personas te pueden juzgar', indicó.

'Mi mensaje para la juventud es que tú eres con quien te juntas. Yo siempre me he unido a mi familia en cada paso de mi carrera. Cuando estoy en casa no soy artista: soy hija, soy hermana, soy nieta', agregó.

'TU LUCHA ES MI LUCHA'

La crisis del coronavirus no ha detenido a Becky G, que ha lanzado algunos temas nuevos recientemente, como una versión de 'Jolene' con Chiquis Rivera o 'Muchacha' con Gente de Zona.