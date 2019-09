$!Buscabulla cierra el “Buena Onda Summer Concert Series”

La banda puertorriqueña Buscabulla regresa a República Dominicana este próximo viernes 13 de septiembre, como protagonistas del gran cierre del “Buena Onda Summer Concert Series”, proyecto que llenó de música el verano criollo.

Para la ocasión, la pareja conformada por Raquel Berrios y Luis Alfredo Del Valle, prometen una interesante jornada musical, caracterizada por una mezcla de sonidos elegantes, música retro, soul, salsa gorda, psych cubano, tumbao latino, rock argentino y loops y beats electrónicos, que ha logrado conquistar seguidores en Estados Unidos y toda Latinoamérica, incluyendo nuestro país.

Buscabulla fue seleccionada en 2017 por la prestigiosa revista Rolling Stone como uno de los diez artistas a conocer (“10 New Artists You Need to Know: February 2017”). Anteriormente, en 2015, fueron galardonados con el premio Artist Discovery, durante la 16ta Conferencia Anual de Música Latina Alternativa (LAMC).

“Se trata de una banda que está rompiendo los esquemas de la música latina en Estados Unidos, con una propuesta fresca y una puesta en escena increíble”, comentan desde el colectivo creativo Mishu, organizadores del evento.

En esta última entrega del “Buena Onda Summer Concert Series”, también actuará en vivo el dúo Millionyoung (Mike Diaz y Sebas Hidalgo), DJs y productores estadounidenses de indie electrónica, quienes participaron en el festival Isle of Light del2017. Además, contarán con la presentación de Letón Pé (Leticia Pelliccione) cuya canción The One ha protagonizado el verano dominicano.

La cita es en Espacio 401 (Roberto Pastoriza #401) y las boletas ya están a la venta a través de la página web http://mishumusic.com/live/.