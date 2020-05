$!Cierra este viernes serie de conciertos “De vuelta a la esperanza” con Diario Libre

Diario Libre cierra la noche de este viernes la serie de concierto titulados “De vuelta a la esperanza” que ha protagonizado la destacada violista dominicana Aisha Syed, los cuales han sido difundidos a través de www.diariolibre.com y en todas sus plataformas de las redes sociales.

Sustentado en obras del laureado compositor Johann Sebastian Bach, Syed comenzará viaje musical a las 8:00 p.m. con la Chacona el quinto movimiento de la Partita No.2. en Re menor.

“Esta es una pieza sumamente compleja la cual me transporta a mis inicios en la música cuando Bach marcó mi vida”, contó a Diario Libre Aisha.

Los conciertos fueron grabados en la Iglesia Bautista Internacional y han sido transmitidos a través de YouTube, Twitter y Facebook. La iniciativa de Diario Libre y la artista se hizo con el fin de llevar aliento a la población en medio de la pandemia del COVID-19.

El pasado viernes Aisha protagonizó los primeros cuatro movimientos de la Partita No.2 en Re menor, integradas por Allemande, Courante, Sarabande y Gigue.

“Estoy muy satisfecha de todo lo que ha acontecido con estos conciertos que hemos hecho junto a Diario Libre. He recibido muchos comentarios positivos y también tuve una maravilloso experiencia que cuando la madre una niña que tiene parálisis cerebral, que también se llama Aisha, me contactó para comentarnos la reacción de su hija cuando me escuchó, eso me impactó mucho, porque uno no tiene quizás la conciencia de todo lo que puede hacer nuestra música”, comentó.

La serie ha sido algo diferente para su carrera porque grabó el concierto sintiendo la presión de la pandemia. No había salido de su residencia hasta el momento en el que se trasladó junto a su esposo al recinto cristiano. “Estaba un poquito asustada, pero yo quería llevarle esperanza al pueblo. Y eso lo hago por mi fe como cristiana, yo creo que uno debe hacer lo que uno predica y eso forma parte de ello. Cuando nosotros los músicos nos vemos en un confinamiento, sobre todo los que estamos acostumbrados a viajar para hacer conciertos y de repente tenemos una situación como esta, uno siente que el arte debe salir de alguna forma”, sostuvo.

Expresó gratitud al Grupo Diario Libre y en especial a su director Adriano Miguel Tejada por facilitar la plataforma del periódico para la transmisión de la serie de conciertos.

“Saber que la música clásica ha sido expuesta de la manera que lo hemos hecho es sumamente positivo para mí. A la población hay que seguir llevándole este tipo de música y eso ha quedado demostrado con estos conciertos”, dijo.