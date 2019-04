¡Confirmado! Juanes se presentará en premios Heat en Punta Cana

El vídeo “La Plata” continúa el éxito conseguido con el hit de “Pa Dentro”, tema del que recibió su 21º Grammy Latino. Asegura que ha sido “el amor que siente por la música el que lo ha llevado a reinventarse como cantante”, así como “la colaboración con otros artistas”.

Sin embargo, estas últimas semanas el nombre de Juanes se ha vinculado al de VOX, debido a que una simpatizante del partido político español rediseñó la letra de “A Dios le pido” por “A VOX le pido” en uno de los vídeos de campaña electoral de las elecciones del 28 de abril. El cantante reconoce no haber escuchado la canción “porque no puedo, para mí eso es indignante y me da mucha tristeza. No es la primera vez que me pasa”, por lo que los abogados de Juanes “ya están tomando lugar ahí”.