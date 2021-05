$!Covi Quintana:“Mi nuevo álbum refleja lo que soy como artista”

“Mañana te escribo otra canción” es el nuevo álbum que estrenará este jueves, a las 6:00 p.m., la cantautora Covi Quintana. Con esta producción discográfica da continuidad a su paso por la música, con la que continúa dejando una huella por la calidad y honestidad de oferta musical. Durante la pandemia no ha parado de componer, por lo que esta vez entrega al público nacional e internacional un álbum con trece canciones. Además de la disponibilidad en las plataformas digitales, Covi Quintana es de las artistas jóvenes que creen en el disco físico, por lo que también estará en ese formato. “Es un álbum que refleja lo que soy como artista, sobre todo como cantautora, porque desde hace unos años he querido resaltar mis letras, que vean la forma en la que cuento mis historias. Este es un álbum muy personal y tenía previsto estrenarlo el pasado año, pero como el mundo se detuvo, le dimos un poco más de tiempo hasta ahora que tenemos la esperanza de volvernos a ver”, comentó al revelar los detalles. “Mañana te escribo otra canción” la hizo en su “cueva”, un espacio que tiene en su casa en el que deja fluir toda su creatividad. “Hay canciones que son cortitas porque son básicamente un espacio de desahogo. Me di la oportunidad de producir el disco yo y espero que los resultados sean del agrado del público”.

Proyección

Cuando su rostro apareció en las pantallas de Times Square de New York, fue un acontecimiento para ella. “Eso fue algo increíble y la verdad que me siento muy bien de participar en la campaña de Spotify para América Latina. Uno siempre aspira a estar allí, salir en esa pantalla fue increíble, y más en una industria tan difícil para las chicas; me dio mucho gusto estar ahí representando a todas las mujeres de la industria”, aseguró. La oportunidad para esa campaña se produjo luego de una reunión con los ejecutivos de Soptify, de quienes ha recibido un excelente trato y respaldo.

Temas

Entre los títulos que dan cuerpo al álbum figuran, entre otros, “Vivo en las canciones”, “Te echo de menos”, “No me preguntes si estoy bien”, “Vida, “No escribo canciones”, “Desahogo” y “Café de las ocho”, esta última resulta ser la preferida. “‘Café de las ocho’ ha sido la canción con la conecté más con la gente. Uno siempre está tanteando al público y pienso que con esa lo logré. Recuerdo que la escribí como si estuviera vomitando palabras, la escribí en quince minutos. Es mi primera canción que no tiene estructura, no tiene coro, es una canción en la que cuento todo. Fue la primera que produje y la que me abrió al mundo de cantautor, y ha sido viral en muchos países”, señaló.

Madurez

“Imaginación” fue su primer disco. Confiesa sin temor que desde 2012 hasta la fecha ha madurado bastante. Rememoró que con tan solo 17 años se lanzó a la música y a partir de ahí ha ido cambiando. “Ahora me he encontrado como artista y eso, en gran parte, se lo debo a la pandemia, porque al estar encerrado uno escribe con más sensibilidad, con más corazón”.

Concepto del disco

Luego del lanzamiento del nuevo material estrenará cuatro videoclips para apoyar la promoción del disco. “No escribo canciones”, “Vida”, “Desahogo 1” y “Nos jodimos” son los títulos que tendrán soporte visual. “Este álbum es muy de cantautor, de cómo nacen las canciones, no es una balada clásica, sino moderna. Es un disco bien minimalista y allí suena lo que tiene que sonar”. La artista confesó que sometió su álbum ante la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy), con la esperanza de que sea bien ponderado.

Preocupación Tras un año de cierre por la pandemia del coronavirus, Covi reconoce que a pesar de que ya el país cuenta con la vacuna, aún siente miedo. “Todavía tenemos miedo de abrazarnos, de ir a un concierto...uno no puede vivir con miedo y eso me asusta mucho, de que la gente no vuelva a hacer lo de antes”. Tan pronto se permitan los conciertos, tiene en agenda hacer dos conciertos, uno en la capital y otro en Santiago para presentar el disco. Luego se irá al exterior, siendo España la primera plaza internacional que visitará, pero todo dependerá de la situación de la Covid-19. Acuerdo con Warner Music España La artista reveló que está muy emocionada del acuerdo que hizo con la Warner Music de España. El mismo es el resultado de la dedicación y esfuerzo para lograr que su carrera trascienda más allá de la República Dominicana. “Estoy muy emocionada sobre todo por el mercado en el que firmé. Mi familia viene de allí y crecí con muchas influencias de ese mercado. España es una plaza que siempre he deseado y ellos están apostando a mi, ven en mi algo diferente a todos los que tienen firmados. Un toque más pop y de cantautor. En este momento se trabaja en una campaña importante”, indicó. Covi Quintana tiene un pie en el país y el otro fuera del país. Por eso adelante que cuando el momento así lo requiera deberá irse a trabajar plazas internacionales, aunque siempre estará vinculada al público dominicano. Con Andrés Cepeda Recientemente participó como invitada en un concierto junto al también cantautor colombiano Andrés Cepeda. El momento lo recuerda con agrado y expresó gratitud al artista por la oportunidad de acompañarle en el show virtual producido desde Bogotá para la República Dominicana. “Cantamos una canción que el compuso con Kanny García, cantamos y compartimos. Es un artista muy humilde y muy profesional”.