Covi Quintana “Sin Pausa” hoy en Galería 360

SANTO DOMINGO. Covi Quintana se ha mantenido muy activa este último trimestre del año con lanzamiento de videos, canciones, producción y ahora realizará un concierto en Escenario 360 este viernes 14 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche.

Para su show, la artista propiciará una experiencia en vivo nunca antes vista en el país, sustentada en la innovación, con la finalidad de conferir singularidad a su presentación, al salirse de lo tradicional. Esa búsqueda de lo original es algo que caracteriza a la artista que tiene sus ideas muy claras con relación a lo que quiere mostrar en la música.

Nono Rodríguez, quien ha producido conciertos para Silvio Rodríguez, Jorge Drexler y Robi Draco Rosa, será el productor, mientras que la dirección escénica y estilismo es de Francesca Izquierdo.

Durante el concierto Covi tendrá a la venta su producción “Sin Pausa”, una propuesta que tal como su nombre lo indica, refleja la manera en que esta artista se ha manejado y ha llevado su carrera de manera ininterrumpida.

La producción “Sin Pausa” la componen las canciones “Me has devuelto”, “Tu Amor Llegó”, “Pegadito”, “Me Quedo Atenta”, “Tu Lugar”, “A Veces”, “Mi Lado del Sofá”, “Yo Lo Vi”, “Nunca Me Fui”, “Dile que me Quieres”, “Te Quedes Para Siempre”, “Retroceder”, “Mientras Tanto”, “1 Minuto 30”.

Estas canciones forman parte del repertorio que Covi empleará en su concierto de este viernes acompañadas de los hits que han construido su brillante carrera.

En una visita a DL la artista dijo que “este disco recoge lo que ha sido mi carrera hasta ahora, porque no me he detenido desde que comencé. El público aunque escuchará a la Covi de siempre, yo digo que es una versión 2.0. Están mis baladas, mis guitarras, así como las fusiones caribeñas. El disco tiene la peculiaridad de que no tiene batería, sino que se trata de un sonido orgánico, palos de madera, zafacones, con temas muy sinceros. Defino mi disco como un trabajo sin pretensiones, que no busca comercio, sino contar mis historias”, indicó la artista.

Recientemente Covi rompió esquemas con su video “Me has devuelto”, al mostrar una propuesta conceptual diferente donde la diversidad e integración del amor es acogida en todas sus formas y manifestaciones. Este tema también formará parte del concierto de este viernes en Escenario 360.

Luego de su actuación en Escenario 360, arrancará un periplo por las principales plazas del país, y se propone salir al extranjero para aprovechar los mercados en donde su música va ganando territorio.

“A mí siempre me gusta hacer cosas bien locas. Estamos elaborando una propuesta que incluirá efectos visuales, así como uno que otro invitado sorpresa. Quiero que la gente conozca lo que estamos haciendo. Luego de eso vamos a Puerto Plata, Santiago, La Romana, Punta Cana y La Vega. Luego España, Perú y México”, dijo.