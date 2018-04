“De 12 a 12”, la nueva propuesta delcantante urbano Mozart La Para

SANTO DOMINGO. - “El cantante urbano del pueblo”, Mozart La Para, estrena este martes la canción “De 12 a 12”, una propuesta en la que explora nuevos sonidos para poner en ambiente festivo a sus millones de seguidores de las plataformas digitales, radio y discotecas.

El tema, producido por “Nítido en el Nintendo”, es el primero de una serie que saldrán al mercado en los siguientes meses, incluyendo colaboraciones con figuras de la talla de la estrella del reggaetón Nicky Jam, el ídolo del merengue Toño Rosario y “El Mayimbe de la Bachata”, Anthony Santos.

“La idea es caminar por donde los demás no lo hacen. Experimentar con nuevos colores, invertir en la música, porque algunos creen que son internacionales solo por dedicar recursos para hacer un video y colgarlo en YouTube. La idea es invertir en la música con buenos productores, buenos estudios, buenas mezclas, buenos videos, buen manejo”, expresó Erickson Fernández, nombre real del artista, quien acaba de renovar contrato con Adidas, la famosa compañía de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda.

De la mano de la disquera Roc Nation, propiedad del rapero estadounidense Jay Z que opera bajo la visión del bachatero Romeo Santos en Latinoamérica, el público verá a un Mozart más internacional, proyectándose en diferentes mercados y adueñándose nuevamente de la plaza dominicana.

En los últimos meses, el intérprete de “Pa´ gozar” estaba enfocado en su nueva producción, explorando mercados fuera del país y como artista invitado en la primera etapa de la gira mundial “Golden” de Romeo por Estados Unidos y Canadá.

“También estuve trabajando con varios productores internacionales y participando en eventos que tienen que ver con la industria musical; en Las Vegas asistí a actividades de YouTube, de Spotify, entre otras plataformas de mucha importancia”, reveló el ganador de múltiples premios Soberano.

El ídolo dominicano de la música urbana, quien cuenta con más de tres millones de seguidores en Instragram, 1,038,401 suscriptores en Facebook y 590 mil en Twitter, dijo que en estos encuentros se reunió con mucha gente importante ligada a la industria, con el propósito de vincularse a nuevos modelos creativos que el público va a sentir en sus nuevas canciones.

“No quiero dejar por mucho tiempo sola esta plaza, que, aparte de ser un trampolín, fue la que me dio la posición que disfruto hoy en día; pero sí deseo trascender más en al extranjero, quiero llevar nuestro genero urbano a otros escenarios”, agregó.

Mozart La Para se define como un profeta en su tierra que quiere llevar la bandera musical por el mundo. Aseguró que, aunque puede darse el lujo de durar tres años sin ir a un estudio a grabar, por todo lo que ha producido en los últimos tiempos, no quiere dormirse en los laureles.

Sostuvo que su permanencia y éxito en la industria se debe a que sus canciones no son desechables y porque tiene una familia que siempre lo apoya. “Si hoy lanzo una canción, a tres años la gente la correa igual, porque son temas de motivación, de superación; otras quizás no son de eso, pero la gente se identifica con ellas, es decir que no hago música desechable”, manifestó.

“Siempre he venido nadando contra la corriente, porque cuando comencé a cantar nadie interpretaba canciones positivas. Siempre tuve mi norte, siempre tuve esa fe, y así seguiré...”, afirmó Mozart.