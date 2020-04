$!Demi Lovato confirma que ya no es amiga de Selena Gómez y los Jonas Brothers

Hay etapas de la vida que nunca se olvidan, y una de ellas es la que nos regalaron los "chicos Disney". Hablamos de Selena Gomez, Demi Lovato, los Jonas Brothers y Miley Cyrus, entre otros. ¿O acaso alguien ha olvidado Camp Rock, Hannah Montana y Los Magos de Waverly Place? Y sin mencionar Send It On, la canción en la que unieron todas sus voces.

Pues bien, Demi Lovato ha decidido rememorar esta época en una entrevista con Harper's Bazaar. En sus palabras más sinceras, ha desvelado cuál es la situación actual de su relación con todos ellos y cómo vivió aquella etapa.

Lovato recuerda que la saturación de trabajo como chica Disney la mantuvo lejos de preocuparse por su salud mental y su vida personal, conduciéndole a unas de las etapas más oscuras de su vida. No obstante, ahora celebra que aquello ya forma parte del pasado. ¡Y nosotros lo celebramos con ella!

Un pasado del que formaron parte también los rostros mencionados anteriormente. Demi confiesa que es Miley Cyrus con la única que mantiene el contacto a día de hoy. Del resto no sabe absolutamente nada. "Ella es increíble, la amo a muerte y siempre lo haré. Creo es la única de esa era con la que mantengo el contacto", señala en la entrevista.

Pero, ¿qué ocurrió con el bonito mensaje que Selena le dedicó a su examiga tras su actuación en los Premios Grammy de 2020? Según Demi, sí leyó sus palabras, aunque asegura que "ya no son amigas". "Cuando creces con alguien, siempre vas a guardarle amor. Pero no somos amigas, así que me sentí... Siempre tendré amor para ella y le deseo a todo el mundo lo mejor", señala.

Y así, Demi confiesa lo que todos sospechábamos: su amistad con Selena Gomez también forma parte del pasado, del mismo modo que lo hace su contacto con los Jonas Brothers. Y es que, a veces, es mejor pasar página que intentar remover todo lo que alguna vez hicimos. De momento, seguiremos con la duda de qué ocurrió entre ellos oficialmente para que su amistad se marchitase.

Sea como sea, Demi ahora presume de haber superado una era oscura, permitiéndole dedicarse a lo que más le gusta: la música.