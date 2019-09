Descemer Bueno trae su música a RD

Desde niño la música fue su pasión, pero es el único de su familia que se decide por este oficio, Descemer Bueno tuvo que superarse constantemente y luchar por un sueño, uno que hoy se traduce en premios, reconocimiento internacional y canciones que han puesto a bailar a varios continentes.

Descemer es una caja de sorpresas, es la muestra de que la música no discrimina, como tampoco lo debería hacer el músico. Dedicado al jazz durante muchos años, se ha convertido en un músico versátil que tiene la capacidad de pasar del jazz a la balada, sin olvidarse de los ritmos bailables caribeños.

Conocido por temas como “Bailando”, “Loco”, “Cuando me enamoro” y “Súbele la radio”, visitó la redacción de DL para ofrecer detalles de su próximo concierto en el país el próximo martes 17 en Hard Rock Café.

“Este es un espectáculo que ha viajado por Miami, La Habana, Madrid y Barcelona. Tenemos varios años presentando este repertorio que me puso en la preferencia del público como artista, pues se me conocía más como compositor, pero esta faceta estará también presente cantando temas de mi autoría. Escucharán canciones que he compuesto con Enrique Iglesias desde el año 2005 como ‘El perdedor’, ‘Lloro por ti’ y ‘Loco’. También vamos a tener la canciones ‘Bailando’ y ‘Súbeme la radio’, de corte bailable. No se queda mi último sencillo ‘Nos fuimos lejos’, con Enrique. Pero, también hacemos una versión acústica de ‘Aullando como loba’, de Romeo Santos con Wisin y Yandel”, adelantó el cubano.

Con un arsenal de éxitos de donde elegir, Bueno no se olvida de su público que lo disfruta en la balada y en la trova. “Tengo una parte mucho más sensible en el concierto, algo más trovadoresca donde canciones como ‘Tú luces sobre mí’, ‘Ella’, ‘Sed de sol’, estarán presentes”.