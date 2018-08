El Alfa se muestra confiado de que llenará el Palacio de los Deportes

SANTO DOMINGO. “El Alfa 10” es el concierto con el que el artista urbano celebrará su trayectoria, el próximo 2 de septiembre en el Palacio de los Deportes, junto al público que lo llevó a los primeros lugares de popularidad nacional.

En una visita a DL, Emanuel Herrera, mejor conocido como El Alfa, confesó que este concierto es una apuesta arriesgada. “La gente ve las cosas muy difíciles, pero yo no lo veo así. Las plazas internacionales me han hecho entender que no hay cosa que no pueda lograr en mi país, si llego a otro lugar y pasan muchas cosas importantes. Este es un concierto que mi equipo de trabajo y yo hemos tenido el valor de hacer. Muchos artistas han estado pegados y no lo han hecho, pero yo considero que este es un concierto de todos. Nunca se había hecho, pero si yo tuve la pegada para en Chile llenar un local con más de seis mil personas, por qué no puedo juntar más en mi plaza, donde me pegué, mi país”, afirmó.

Cuando se habla de 10 años de carrera, lo normal es pasar balance. “Para mí es una fecha muy importante, ya que han sido muchos años de mi juventud dedicados a mi carrera artística. Me siento conforme porque todo Dios lo ha mandado en el momento adecuado, tanto la pegada, el poder, como el dinero. Todo ha llegado en su momento”, dijo a DL.

De la producción para el concierto adelantó que está preparando un show de dos horas y media. “Si se puede trataremos de hacer más”, dijo el artista que se hará acompañar por más de 12 artistas internacionales y locales. El Alfa está consciente que debe evolucionar, pero aún se muestra reacio al pedido de limpiar las letras. “Para cambiar mis letras tendría que ser con una canción linda, que sea romántica. Si voy a hacer una canción para la calle no la puedo maquillar, porque no me la van a consumir”. Esta, según el artista, es la causa de que nuevos exponentes no se atrevan a crear temas con contenido “limpio”.

“A la hora en punto que tiran una canción y en el país no la apoyan, bajan los show y bajan sus ingresos. Son artistas que no pueden salir a tocar fuera. Cuando les va mal, como le ha pasado a muchos, vuelven para la calle. Eso lo vivo en carne propia. Por eso trabajo las dos plazas. Vivo haciendo dos tipos de música a la vez. Estoy un poco aquí y allá, buscando material diferente para trabajar en cada lado”, manifestó de forma franca.