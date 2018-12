$!El año se va y lo despiden bailando

“New Year’s Party 2019 en Hard Rock”

Cherito Jiménez, voz líder de la legandaria agrupación “The New York Band” concluirá este sábado su gira artística de diciembre. Y lo hará en Hard Rock Café Santo Domingo.

Unas 34 presentaciones ha realizado la orqueta en el país con su gira “Diciembre Party 2018” .

Para este evento, presentado por Altice y Big Show Pro, la banda promete un excitante espectáculo lleno de energía y romance con una producción diseñada especialmente para despedir el año junto a su querido público dominicano. Las boletas ya están a la venta en Uepa Tickets y en Hard Rock Café SD.

“No podíamos dejar pasar la oportunidad para realizar una presentación para nuestros apreciados seguidores que por tradición esperan vernos actuar para ellos en un evento público para fin de año”, afirmó Cherito.

Sin lugar a duda, The New York Band mantiene un sitial privilegiado en la industria de la música. Para el próximo año 2019, The New York Band planifica lanzar su tan esperada nueva producción discográfica, y también desde ya están trabajando en un espectáculo. Hard Rock Café. Sábado 29. 10:00 p.m. General Stand Up RD$1,625; General RD$2,165; VIP RD$2,710, Special Guest RD$3,250.