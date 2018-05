“El bachatú” va al Radio City Music Hall junto a Zayas

SANTO DOMINGO. “La historia de mi vida, el final, el concierto” es el nombre del espectáculo en el que Antony Santos hará un recorrido musical por su carrera, el próximo sábado 16 junio, en uno de los escenarios más importantes de Nueva York, el Radio City Music Hall.

Para la producción el bachatero eligió a Zayas. “Estoy súper emocionado con la noticia. Primero recibí una llamada de Antony para felicitarme por el trabajo realizado en los Soberano, luego me citó a su residencia en Las Matas de Santa Cruz, conjuntamente con su mánager Lenín Ramírez, y era para informarme que había sido designado como su productor artístico para este concierto. Es un gran paso para mí tanto personal como profesional”, afirmó Zayas a DL.

El productor no puede ocultar su felicidad, pues trabajar en este escenario es un sueño. Con un impresionante montaje, lleno de tecnología, luces y un sincronizado cuerpo de baile, Alberto se encargará de combinar estos elementos con una exquisita selección musical que resume la vida del “Mayimbe”. Para esto, se estará trasladando una semana antes con su equipo de trabajo que incluye, coreógrafos, bailarines, su guionista, Juan Manuel Tejeda y otros técnicos.

“Va a ser un recorrido musical por su carrera, con algunas sorpresas musicalmente hablando. Un show lleno de muchas emociones, porque su vida musical ha sido muy rica”.

La producción se encuentra muy avanzada. “Antony por más popular que sea, es un hombre glamuroso, diría que es un señor muy fino y este escenario se presta para mucho. La gente va a escuchar mucha bachata, pero vestida con mucha elegancia. Es la primera vez que la bachata de corte popular pisa Radio City y vamos a celebrarlo de gala. La esencia del Antony que todos conocen no va a faltar. El no acostumbra a realizar eventos de este tipo por lo que no se ha escatimado esfuerzos de ningún tipo. Los dominicanos y los latinos se van a sentir muy orgullosos de esta puesta en escena”.

Zayas, quien ya había producido otros eventos en los EEUU, afirma sentirse muy bien con el trato recibido por los técnicos de Radio City Music Hall y la productora Zamora Live! & Loud and Live.