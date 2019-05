$!El gesto de humildad de Justin Bieber

Durante un paseo con su esposa Hailey Baldwin por las calles de Hollywood y manejando un lujoso vehículo, el cantante canadiense Justin Bieber realizó una acción calificada como un acto de humildad y los fanáticos quedaron enamorados.

Justin salió de su vehículo y saludó a una madre que caminaba con sus dos hijos. Ella no ocultó la emoción y quiso tomarse una foto con él. Su hija pequeña se intimidó al verlo pero al final correspondió a la fotografía.

De hecho, Justin Bieber se hizo una selfie.

Un vídeo de un paparazzi captó todo lo descrito y cuando procedía seguir su camino un hombre sin hogar lo interceptó y le pidió dinero.

El intérprete de "Baby" se tocó los pantalones y al parecer andaba sin efectivo.

Sin embargo, él fue a su auto y regresó para darle al señor un billete de ¡500 doláres!

Los fanáticos en las redes sociales se han expresado al respecto: “Justin es el artista que más caridad y donaciones realizo para make a wish y recibió premios no solo en esta fundación sino en otras por su gran labor, esto SÍ habla de importancia, lo que demuestra que vive ayudando a diario a los demás en silencio y no todo sale a la luz”, escribió una admiradora en Twitter con el usuario @bIackoutbieber.

¿Qué opinas?