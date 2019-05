El polémico video que llevó a Maluma a cerrar su cuenta de Instagram

Esta cantidad de críticas hizo que en un principio Maluma dejara correr el tema, pero tras ver que los humos no se bajaban decidió intervenir colgando otro vídeo quejándose de todo esto, para acto seguido después cerrar su cuenta de Instagram dejándonos a todos boquiabiertos. Ahora mismo la cuenta personal del cantante no está disponible en la red y nadie sabe que va a pasar ya que todo es bastante desconcertante, y es que al colombiano se le ve claramente molesto y ha tomado una decisión muy drástico que obviamente, no ha pasado desapercibido.

“Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé. No entiendo por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía (...) Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado (...) Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota (...) Por qué en vez de estar escribiendo estupideces, alegando y juzgando, no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan (...) Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes”, fueron algunas de las palabras más duras de Maluma.

El intérprete explicó que cuando grabó el polémico vídeo se encontraba en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation, dirigido por Eduardo Serlo, y con el que él colabora. Tras la polémica, el perfil verificado del artista en la red social ya no está disponible, algo que apuntaría a que cansado de críticas ha decidido tomarse un descanso de la red.