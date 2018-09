El Torito superó todos los pronósticos con su concierto “Que baile mi gente”

SANTIAGO. Héctor Acosta, El Torito, logró lo que buscaba, llenar a toda capacidad el área monumental y regalarle una noche de lujo a todos los cibaeños con su espectáculo “Que baile mi gente”.

A pesar del pronóstico de lluvias, una noche brillante y clara le permitió al hombre sentimiento, acompañado de su orquesta salir al escenario para una gran jornada. Inició con el tema “Sin merengue no hay fiesta”, recibiendo el aplauso de las más de 5 mil almas que se dieron cita anoche.

Vistiendo pantalón negro y chaqueta negra, entonó “Menos que nada”, “Quizás si quizás no, “Llorando me dormí”, “Rescate I”, “A pasito lento” y “Enamorado”.

“Buenas noches mi gente. Quiero poner en pantalla la imagen de a quien le debo todo, Dios. Sin él, este espectáculo no hubiera sido posible pues ha estado lloviendo en varias zonas del país y aquí había amenazas de lluvias, y sin embargo, que hermosa noche nos ha regalado la vida. Gracias, gracias; y a ustedes gracias por el respaldo. Yo simplemente quiero regalarle a la gente humilde de nuestro Cibao un poquito de lo mucho que me han dado”, expuso Acosta emocionado.

El artista nativo de Bonao, interpretó desde un escenario gigantesco compuesto por dos áreas especiales, una VIP para invitados y otro para la prensa, sus más conocidos temas de bachata y merengue, mezclados con algunas rancheras entre las que se destacan “Si tú estuvieras”, ”Popurrí de boleros I”, “ Perdóname la vida” y “Me duele la cabeza”, este último tema lo realizó junto al joven artista Félix Miguel, quien estuvo encadenado a la plazoleta del Monumento el pasado año, reclamando tomaran en cuenta su talento en la participación de Acosta en la boda del pueblo.

No faltaron “Amorcito enfermito”, “Me voy (El anillo)” y la salsa “Si me recuerdas”.

Gratitud

El hombre sentimiento se tomó unos minutos para reconocer a los Toros Band, orquesta a la que perteneció por más de 15 años y acto seguido hizo un popurrí de los temas más populares junto al grupo.

El ex presidente de la República, Hipólito Mejía y el alcalde de Santiago, Abel Martínez, asistieron al concierto invitados por Acosta, a quienes agradeció su presencia.

“Al César lo que es del César. Esta ciudad no es la misma. Esta ciudad está limpia, organizada, y se nota que tiene a un alcalde de verdad. Abel, muchas bendiciones. Hay un gran ser humano que es mi amigo. No amigo de política, un amigo de verdad. Me sigue donde quiera que yo este. Ese es el Ex presidente Hipólito Mejía, quien hoy ha venido a compartir conmigo mi alegría. Gracias. Lo quiero y lo respeto”, dijo a la multitud.

Héctor Acosta también interpretó merengues clásicos de los años 80 en homenaje a Benny Sadel, como “El Mujerón”, “El puerco ta’ chivo”, “La quiero ver”, para concluir con “Parrandero” (La leña ta’ aquí) despertando la algarabía de la fanaticada cibaeña con el apoyo del denominado grupo “Coro amarillo”.

La actividad inició a las 8:35 de la noche con la aparición en escenario de los comunicadores Joseph Tavárez, Sarah Sued y Dj Franchy, para dar paso a un nuevo artista de Bonao José “El Galán de la Bachata” quien abrió el concierto con los temas “A las Mujeres le gusta que le den dinero”, “Ingrata”, “No hay nada tan hermoso”, “Pecadora”, y al cierre, un popurrí en homenaje al bachatero Juan Bautista, que fueron bien recibidos por el público.