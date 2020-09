$!El triste mensaje de Paty Manterola a su exesposo Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi

View this post on Instagram

Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino... Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo...Ya estás en los brazos de tu Mami hermosa a quien extrañabas tanto... Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavi Jr y a todos... Lo siento muchísimo ¡BUEN VIAJE DE REGRESO A CASA QUERIDO XAVI! Descansa en paz