¡En la ducha! Así es el challenge que propone Ozuna sobre su nuevo tema

View this post on Instagram

A mi que me encanta cantar en la ducha y @ozuna lanza un challenge referente a lo mismo. Cuento con todo su apoyo para que por los menos el lo pueda ver ??????...... Taggea a @ozuna, comparte el video, publicalo en tu historia, let’s go!!!!! #LaDuchachallenge #elcantatedeladucha #AmorGenuino #Ozuna #Miami #Latino #republicadominicana #challenge #amor