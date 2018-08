Evelyn Vázquez estrenaría documental en octubre

SANTO DOMINGO. Llena de sueños y proyectos. Así encontró la muerte a la cantante cristiana Evelyn Vázquez, quien a pesar de lidiar una dura batalla contra el cáncer nunca perdió la esperanza y las ganas de vivir.

Los restos de la artista fallecida este viernes están siendo velados en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Licoln estaba preparando un proyecto documental titulado "La vida que no se puede comprar", que estrenaría en octubre y donde entrevistó a figuras con un mensaje de resiliencia y superación como la merenguera Juliana, quien como ella está luchando contra un cáncer y el merenguero Fernando Villalona, quien superó varias adicciones que casi acaban con su carrera y su vida. También participaron Mozart La Para, Maridalia hernandez, Rafa Rosario, entre otros.

“Me levanté con la triste noticia de que Evelyn, una excelente mujer y sobre todo una gran luchadora , que enfrentó hasta el último momento su enfermedad de cáncer, que más bien ella no lo sentía así y estaba preparando un proyecto documental y la verdad al enterarme de ese proyecto no lo pensé dos veces y la apoyé, hoy nos dice adiós físicamente, pero con ella aprendí en el poco tiempo que la traté, a tener esa energía, ser positivo ante cualquier cosa que afecte nuestra vida”, escribió Villalona en su cuenta de Instagram.

Juliana también escribió un mensaje en su cuenta de Instagram despidiéndose de la cantante.

“Descansa en paz Evelyn, compañera de batalla! Tu paso por mi vida fue breve pero me marcaste para siempre! Me siento triste, muy triste... debería ser fuerte, pero me duele mucho saber que no volveré a verte”.

En el mes de abril, la cantante compartió su inspiradora historia de vida con los lectores de Diario Libre a propósito de su último concierto denominado “Evidencias”.

“Yo veo mi vida con buena actitud y buena salud emocional y física, aunque esté enferma. Este proceso no ha sido fácil, he arrastrado muchas cosas desde mi niñez, pero el amor del sabio sobrenatural me ha hecho una mujer fuerte, aunque eso no significa que no duela, pero hay que enfrentar ese dolor”, dijo en ese momento.