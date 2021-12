$!Éxodo lirical, el bicampeón dominicano que busca ganar la Batalla de los gallos internacional

Una final como pocas

A juicio de Éxodo lo que el público podrá ver este sábado en la final será algo sin precedentes. “Es una de las más exigentes que verán, aparte que se realizará en la Quinta Vergara, un escenario icónico para la música, con una gran decoración. Tendremos un choque generacional con la nueva generación en la que me incluyo y la antigua donde estarán nombres pesados del rap. Esto será genial”, confía.

“A mí lo que me gusta es que al participar en la Quinta Vergara me da un rango artísticos que pocos locales tienen, a excepción de unos pocos. Esta rama no es muy valorada (rap y freestyle) y decir que he estado en el mismo escenario de artistas como Juan Luis Guerra, Daddy Yankee y otros me emociona mucho”, señaló.