$!Expareja de sobrino de los Hermanos Rosario teme que él la mate

“El va a lograr lo que tanto me dijo, que me iba a matar que yo nunca iba a estar con otro hombre”, se lamentó entre lágrimas.

Cree que si las autoridades no actúan sus días estarían contados. “El me destruyó el apartamento, y el carro que me compré con tanto sacrificio, que todavía me descuentan de mi sueldo, también me lo chocó”, detalló y aseguró que nunca ha pedido dinero a la familia Rosario.

Fue en enero de este año, cuando la cantante denunció de forma alarmante los supuestos maltratos e intentos de asesinato que ha sufrido del músico, con quien mantuvo una relación sentimental. A través de un video titulado “Esta es mi historia”, colgado en las redes sociales, se pueden ver fuertes imágenes del joven Alberto Rosario auto infligiéndose heridas con un cuchillo.