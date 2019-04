$!Fernando Villalona y Omega se presentan en Jet Set

La magna discoteca Jet Set Club presenta este lunes 01 de abril a Fernando Villalona y a Omega “El fuerte” para deleitar con sus repertorios musicales a los presentes, a partir de las 10:00 de la noche.

Fernando Villalona quien se ha mantenido en el gusto popular con el pasar de los tiempos en el mercado nacional e internacional, logrando posicionarse en el ámbito artístico.

Conocido como “El Mayimbe” promete una noche bailable en La Más Internacional con sus éxitos como: “Sigo alegre”, “Necesito Tenerla”, “Tabaco y ron”, “Dominicano soy”, “Mal Acostumbrado”, “Cada Momento”, “Corazón Salvaje”, “No Podrás”, entre otros.

El público del mejor centro nocturno de la capital gozará la noche del lunes de los temas más contagiosos del “El fuerte”, tales como: “Corazón en pedazos”, “Porque me tratas así”, “Vivo para amar”, “Mambo violento”, “Si no me amas”, “Adelante, adelante”, “Noche de travesuras”, “Sin gorrito” y otros.