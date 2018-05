Fonseca: “Espero que Colombia siga en el camino hacia la paz”

MIAMI. En medio del polarizado ambiente que se vive en Colombia, que el próximo 27 de mayo celebrará elecciones presidenciales, el cantautor Fonseca solo espera que su país “siga en el camino hacia la paz”, según dijo en entrevista con Efe.

El cantante de “Simples corazones”, quien ya tiene su voto decidido, señaló en Miami que aunque el proceso de los últimos años en su país ha sido difícil cree que “lo que se tiene que seguir hablando es de paz” y está en desacuerdo con “levantarse de la mesa y volver a lo que ya vimos que no funciona”.

“Colombia por 50 años ha estado en guerra y por fin estamos en un proceso de paz, sería absurdo volver a un círculo vicioso en el que las balas producen más balas, no tiene sentido”, manifestó el cantante.

Sobre el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, firmado en noviembre de 2016, y el escenario posterior a que dio pie, Fonseca reconoció que hubiera preferido que algunos puntos se hubiesen hecho de otra manera, pero es consciente que en un proceso de esa naturaleza hay que negociar.

No obstante, “Colombia está en un proceso increíble y la cara ha cambiado completamente”, dijo, y en ese sentido es importante “seguir caminando en la reconstrucción” del país y “hacia la paz”.

El cantautor tuvo un encuentro en Miami con sus seguidores en una tienda de la compañía proveedora de internet Xfinity, parte de la corporación Comcast, en el que firmó autógrafos y regaló copias de su sencillo “Simples Corazones”, un tema que acumula más de 28 millones de reproducciones en YouTube y va subiendo posiciones en Billboard.

La canción es un adelanto del que será su sexto disco de estudio que publicará entre septiembre y octubre de este año, bajo el sello Sony Music Latin, del cual también formará parte la balada “Porque nadie sabe”, que interpreta junto al argentino Nahuel Pennisi, a quien calificó de “sorprendente” y “especial”.

Fonseca destacó que fue un honor ver cantar y tocar la guitarra al intérprete, invidente de nacimiento y que recientemente ha fichado por Sony, con el que canta este tema en el que participó la filarmónica de Praga y para cuyo video, dirigido Pedro Blanco y Manuel Perez Matos, se usaron 30 fotografías de unas 3.000 que recibieron de sus seguidores.

Ambos temas, así como los anteriores sencillos “Por Pura Curiosidad” y “Cuando Llego a Casa”, no solo son las cartas de presentación de su futuro disco, aún sin título, sino del actual momento musical y personal que vive el colombiano, tras una carrera discográfica de más de 15 años que inició con la publicación de “Fonseca” en 2002.

Ganador durante su trayectoria de cinco Grammy Latinos, Fonseca se confiesa “contento” con el momento creativo que pasa, tras permitirse abrir las puertas “a experimentar con géneros y estilos”, como lo fue su proyecto “Sinfónico”, un disco en vivo de 2014 en el que sus grandes éxitos fueron arreglados por más de 100 instrumentos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

“La evolución de un músico es eso, no tener miedo a experimentar”, dijo.

En ese sentido, no se cierra a las colaboraciones, incluso con exponentes del género urbano, tan en boga hoy en la industria musical latina, siempre y cuando haya una afinidad y una “cierta mística y magia” compartida, tanto en la interpretación como en la composición.

“Siempre que me vea dentro de una canción en la que sienta que pueda aportar con lo mío, y que la canción tiene el contexto en el que me sienta cómodo, lo haré”, aseguró, tras precisar que haría saber si en ese hipotético proceso surgieran palabras o conceptos con los que no esté de acuerdo.

Figura destacada de la música latina, afirma, y sin mencionar al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que la mejor respuesta al discurso antinmigrante que ha surgido en EE.UU. es el espacio que han ganado los hispanos a base de trabajo.

Para muestra, manifestó, está el “increíble” momento que goza la música latinoamericana, un fenómeno avivado por el éxito global de “Despacito” y que “habla con más fuerza y rotundidad” que cualquier discurso crispado a favor de deportaciones masivas y muros fronterizos.

“Cuando hay encuentro de dos mundos el resultado es interesante”, aseveró.