$!Gilberto Santa Rosa reseña la acogida que le dio Johnny Ventura cuando era un aspirante a cantante

Además, dijo: “Yo conocí a Johnny Ventura como todos ustedes, como el ídolo, como el cantante que todos queríamos adular y luego conocí a Juan de Dios, como me gustaba llamarle, fue para mí un gran amigo durante los años que yo comenzaba a ser un aspirante a cantante”.

Según Gilberto, Johnny nunca hizo una diferencia en el trato a pesar de que en ese entonces él era una estrella de la música y Gilberto solo un aspirante que venía tratando de hacerse camino en el arte.

“Más adelante trabajamos juntos, después tuve a dicha de ser invitado por él a la República Dominicana y él fue el empresario que apostó en traerme porque tenía mucha esperanza de que yo tuviera éxito en su país. Cosa que siempre agradecí, cosa que siempre he repetido y cosa que hoy no se me puede olvidar”, dice.

Y agrega, “lo que más recuerdo y más agradezco del maestro Juan de Dios es que me abriera la puerta de su casa y de su familia, para mi señora para mí, para mis hijos y eso nunca se me va a olvidar... Los acompañamos en este dolor, en esta perdida y también en el recuerdo, en la memoria y en el respeto de este ser que lo despedimos físicamente, pero que va a estar en el recuerdo nuestro y en la memoria del pueblo dominicano, del pueblo caribeño y del pueblo latinoamericano. Descansa en paz Juan de Dios, mi corazón con ustedes”, dice Gilberto.