“Humillé” una banda cristiana busca su espacio con sello propio en el mercado

La música secular que escuchan los jóvenes tiene en Humillé una acertada propuesta artística como contrapeso.

Con la cantante y compositora Carolina Tejada, voz líder y acompañada de Esme Tejada, Eugenio Deschamps, Elvis Tejada, Nelson Rodríguez y Alex Tejada han llegado al país para promocionar “A las aguas”, título que forma parte de la primera producción discográfica que verá la luz este año, la cual tendrá 22 canciones.

En su primera visita promocional a la República Dominicana comentaron a reporteros de Diario Libre que quisieron comenzar a dar a conocer su carrera aquí por el vínculo que los une al país.

“Como jóvenes decidimos dedicar nuestra vida a algo que en realidad tiene valor. Cuando vemos el mundo y nos percatamos de cómo los jóvenes invierten su tiempo, nos damos cuenta de que todo es falsificado... emociones falsificadas, deseos, satisfacción falsificada. Eso al final no tiene esencia y deja un vacío en el alma que nadie puede llenar. Nosotros le damos gracias al Señor porque nos encontró”, reflexionó Carolina Tejada, voz líder de la agrupación.

La artista expresó que están muy complacidos de la obra que están haciendo en plena juventud. “Él nos guía y realmente nos ha librado de muchas situaciones”, acotó.

La música cristiana se convirtió en su norte desde que coincidieron en una congregación religiosa guiados por sus padres. “Nosotros hemos tenido momentos en los que no hemos querido escuchar al Señor... no todo ha sido color de rosa como dicen, sin embargo, esa situación nos ha llevado a continuar a su lado”, dice Nelson Rodríguez, bajista del grupo.

Para los jóvenes no ha sido un trauma establecer un vínculo con aquellos que no forman parte de la comunidad cristiana porque, por ejemplo, su anillo de amigos está en la fe y los que no están han abrazado su propuesta musical que viaja por la balada pop y fusiones.

“Nosotros recibimos mensajes de mucha gente que no es cristiana y eso nos envía un mensaje muy positivo. Queremos enseñarle al mundo que hay algo más que dar, con un trabajo musical genuino. Mucha gente nos escucha sin enterarse de que somos cristianos, eso nos alegra mucho”, argumentó Eugenio Deschamps, guitarrista.

“A las aguas”, título que fue estrenado en todas las plataformas digitales el pasado viernes, es una canción de Carolina Tejada, al igual que las demás composiciones que han grabado, surgen de las jornadas de oración en el templo.

“Las letras vienen del espíritu porque vienen de la adoración al Señor y de nuestras oraciones. No son el fruto de un proceso creativo, no provienen de nosotros, sino de oraciones... de ahí salen las canciones que cantamos y grabamos”, aseguró Esme Tejada.

Aclaró que no reflejan el sentimiento del momento, sino de lo que Dios quiere que hagamos. “Nunca pensamos en si el tema va a gustar, así fluyen las letras y las melodías. Grabamos las sesiones, posteriormente la, escuchamos, para luego seleccionar lo que vamos a llevar al disco”, acotó Alex Tejada, vocalista y guitarrista.

El disco tendrá las canciones en español y en inglés. “A las aguas salió en inglés primero y posteriormente la hicimos en español. Queremos hacer nuestra música en ambos idiomas”.