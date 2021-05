$!Famosos que se estrenaron como padres durante la pandemia

Naomi Campbell

La famosa modelo se convirtió en madre por primera vez a los 50 años. La celebridad llevó su embarazo en el más estricto anonimato.

Fue a través de su perfil de Instagram en el que tiene más de 10 millones de seguidores, donde hizo el anuncio y como era de esperarse sus seguidores enloquecieron con el notición. Su bebé nació en Mayo del 2021.

La modelo acompañó la información con una entrañable fotografía de los diminutos pies de su bebé recién nacido y con un mensaje cargado de emoción: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”.