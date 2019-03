$!Janet Jackson y Stevie Nicks ingresan al Salón del Rock

NUEVA YORK. Stevie Nicks, quien se convirtió en la primera mujer incorporada dos veces al Salón de la Fama del Rock and Roll Hall, y Janet Jackson, la más reciente integrante del clan Jackson en sumarse al recinto, llamaron a que otras mujeres alcancen la inmortalidad musical en una noche en la que fueron honradas junto a cinco bandas de hombres.

Jackson clamó el desafío justo antes de retirarse del escenario en el Barclays Center de Brooklyn: “Salón de la Fama del Rock and Roll, en el 2020, incorporen a más mujeres”.

Ni Jackson ni Nicks estuvieron al final de la velada cuando otro británico, Ian Hunter, encabezó un toque improvisado con otras estrellas de “All the Young Dudes”. Susanna Hoffs de The Bangles era la única mujer en la tarima.

Durante la ceremonia de cinco horas, Bryan Ferry de Roxy Music le agradeció a múltiples bajistas y diseñadores de portadas de discos, Robert Smith de The Cure usó con orgullo su rímel y labial rojo a un mes de cumplir sus 60 años, y dos de los cinco miembros de Radiohead se presentaron para recibir sus trofeos.

Durante la incorporación de Def Leppard, Rick Allen recibió una ovación que lo conmovió hasta las lágrimas cuando el cantante Joe Elliott recordó la perseverancia del baterista tras un accidente en 1985 que le costó un brazo.

Jackson les siguió a sus hermanos Michael y los Jackson 5 como miembro del Salón de la Fama. Dijo que de jovencita quería ir a la universidad y convertirse en abogada, pero que padre tenía otros planes para ella.

“Como la más joven de mi familia, estaba determinada a triunfar por mí misma”, dijo la cantante. “Estaba determinada a caminar sobre mis propios pies, pero nunca en la vida esperaba seguirles los pasos”.

Invitó a Jimmy Jam y Terry Lewis, productores de su exitoso álbum “Control” y la mayoría de su vasto catálogo, a ponerse de pie para ser reconocidos, al igual que a Questlove. También le agradeció a Dick Clark de “American Bandstand” y a Don Cornelius de “Soul Train”, así como a sus coreógrafos, incluida Paula Abdul.

El viernes existía el potencial de un momento incómodo, pues el evento fue filmado y próximamente será televisado por HBO, la misma cadena que enfureció a la familia Jackson recientemente al transmitir el documental “Leaving Neverland”, sobre dos hombres que alegan que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. Pero Jackson nunca mencionó a Michael específicamente en su declaración, y el difunto superastro fue visto en pantalla con el resto de su familia.

Jackson fue presentada por una entusiasta Janelle Monae, cuyo sombrero y traje de cuero negro recordaron algunos looks pasados de su heroína en el escenario. Dijo que había usado una imagen de Jackson como protector de pantalla de su teléfono por años como recordatorio para mantenerse enfocada y sin miedo en cuanto a cómo abordaba su arte.

Nicks fue la primera incorporada de la noche. Ya era miembro del salón como integrante de Fleetwood Mac, pero ahora es la única mujer, junto con 22 hombres (incluidos los cuatro Beatles), honrada dos veces en distintas etapas de su carrera.

Nicks les ofreció a las mujeres un plan de acción para el éxito al hablar sobre sus inquietudes cuando grabó su primer álbum solista mientras formaba parte de Fleetwood Mac. Exhortó a otras a seguir su ejemplo.

“Sé que hay alguien allá afuera que podrá hacerlo”, dijo, y prometió hablar más a menudo sobre cómo construyó su carrera en solitario. “Lo que estoy haciendo es abrirle la puerta a otras mujeres”.

Durante su set de cuatro canciones, usó una capa que compró en 1983 para mostrarle a su difunta madre “muy frugal” que todavía lo conserva en buen estado. Don Henley la acompañó para interpretar “Leather and Lace”, mientras que Harry Styles sustituyó al fallecido Tom Petty en “Stop Draggin’ My Heart Around”.

David Byrne presentó a Radiohead apuntando que se sentía halagado de que la banda haya elegido por nombre una de sus canciones. Dijo que el álbum de la agrupación “Kid A” realmente lo había atrapado, y que le impresionaba cómo Radiohead podría ser experimental tanto en su música como en su forma de hacer negocios.

“Son creativos e inteligentes en ambas áreas, lo cual es una especie de combinación rara para los artistas”, señaló.

Con tan sólo el baterista Philip Selway y el guitarrista Ed O’Brien presentes, Radiohead no tocó, pero ambos músicos se expresaron muy agradecidos por el honor.

“Esta es una noche tan hermosa y surrealista para nosotros”, dijo O’Brien. “Es una (grosería) gran cosa y así se siente... Desearía que los demás estuvieran aquí porque lo sentirían”.

Smith de The Cure ha sido constante en una banda de miembros cambiantes, y el viernes se paró en el escenario para su incorporación junto a 11 integrantes pasados y actuales. Pese a su look gótico, The Cure tiene un legado de éxitos pop y tocó tres en el Barclays: “I Will Always Love You”, ‘’Just Like Heaven” y “Boys Don’t Cry”.

Visiblemente nervioso, Smith calificó su incorporación como una “sorpresa muy agradable” y reconoció tímidamente los vítores de la audiencia. “Ha sido realmente fantástico”, dijo. “Nosotros también los queremos”.

Def Leppard vendió montones de discos (cuando los músicos aún solían vender discos) con un sonido de heavy metal pulido a la perfección con pop en canciones como “Photograph” y “Pour Some Sugar on Me”, que tocaron en un momento climático de la gala.

El cantante Joe Elliott destacó las raíces de la banda de clase trabajadora, le agradeció a sus padres y recordó cómo su papá le dio 150 libras esterlinas para que grabara su primer álbum en 1978.

Aparte del accidente de Allen, la banda sobrevivió la muerte del guitarrista Steve Clark en 1991. Elliott dijo que siempre pareció haber un halo de tragedia sobre la banda, pero “nosotros no le permitimos entrar”.

“Si el alcoholismo, los accidentes automovilísticos y el cáncer no pudieron matarnos, los 90 no iban a tener ningún (grosería) chance”, dijo Elliott, quien se refirió a sus compañeros como lo más cercano a unos hermanos que pudiera tener como hijo único.

Roxy Music, liderada por el elegante Ferry, interpretó cinco éxitos que incluyeron “Love is the Drug”, ‘’More Than This” y “Avalon”. (Brian Eno no asistió al evento).

Simon LeBon y John Taylor de Duran Duran los presentaron, y Taylor dijo que ver a Roxy Music en concierto a los 14 años le enseñó lo que quería hacer en la vida.

“Sin Roxy Music, realmente no habría Duran Duran”, señaló.

The Zombies, parte de la Invasión Británica del rock en los 60, fueron los veteranos de la noche. Lo lograron pese a haber sido descartados en el pasado, pero agradecieron amablemente el reconocimiento. Tocaron “Time of the Season”, ‘’Tell Her No” y “She’s Not There”.

El cantante principal Rod Argent apuntó que el grupo era elegible para el Salón de la Fama desde hace 30 años. “Haber cruzado finalmente la meta esta vez, ¡fantástico!”, exclamó.