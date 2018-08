JBalvin repudia presencia de “maleantes y narcos en la música”

SANTO DOMINGO. El popular intérprete urbano, el colombiano JBalvin lanzó duras críticas hoy a gente vinculada al tráfico de drogas que incursiona en la música.

Al referirse al tema en su cuenta de Instagram el artista recordó los acontecimientos violentos que vivió en su natal Medellín a causa del tráfico ilícito de drogas, lo que dañó a más de una generación y afectó a familia que perdieron a sus parientes.

“Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música... Nací en el año 1985 en Medellín Colombia donde tuvo auge el narcotráfico, de lo cual NO ME SIENTO ORGULLOSO, pero es una realidad en ese tiempo era la plena calentura en la calles y por mas que lo quisieras evitar y no fueras “calle”, algún amigo, conocido o familiar fueron asesinado de las formas más crueles e inhumanas, como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio”, explicó el artista que acompañó su comentario con la imagen de un hombre cargando a un niño con el rostro ensangrentado.