Jeremías toma RD como plataforma para su regreso

SANTO DOMINGO. Tras una pausa de 8 años en los que dijo dedicarse a proyectos personales, Jeremías, el artista venezolano conocido por temas como “Mi gorda bella”, “El comienzo del final” y “Tú”, ha retomado su carrera y esta vez “para siempre”, confeso a DL.

“Fue un tiempo de búsqueda interior y supuso una pausa”, confesó.

La industria musical que encuentra, luego de su receso, ha cambiado mucho, y Jeremías dice estar consciente. “Lo urbano es el nuevo pop, entendiendo que es la música más popular y con mayor influencia. El pop es susceptible a muchísimas mezclas, ya empieza a tener elementos del pop fusionado con el dembow”. Afirma que no es un puritano en la música y no tener nada en contra de los nuevos ritmos, más bien todo lo contrario. “Si puedo aportar un color más a la paleta lo voy a hacer. Siempre haciendo lo que se hacer desde mi óptica”.

El artista se está radicando en el país y espera desde aquí retomar su carrera. “Ha sido una feliz coincidencia. Mi hija nació aquí y me he encontrado con este paraíso. Me encanta la calidez de la gente y me siento como en casa”.

Próximamente lanzará el sencillo “Acuérdate”.