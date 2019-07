$!Jerry regresa “De Lujo”

Santo Domingo. La salsa siempre tendrá un espacio especial en el gusto popular. Si quieres bailar, reír, llorar o dedicar una canción, la salsa encaja para cada ocasión. Es por eso que alguno de sus más populares exponentes puede sobrevivir a la ola urbana. Uno de ellos es Jerry Rivera, el salsero regresa este sábado a RD con su concierto “De lujo”, en el que entregará a sus fans lo mejor de su conocido repertorio.

El artista llega en una época muy especial, está celebrando sus 30 años de carrera, y al conversar con Tiempo Libre, mostró su felicidad de volver a cantarle a los dominicanos.

“Estoy agradecido de poder regresar con nuestra música. Llevo lo que la gente ha escogido como sus favoritos de mi música. Abarcaremos toda mi trayectoria, desde el inicio hasta lo más reciente”.

Temas como “Qué hay de malo”, “Cara de niño”; “Cuenta conmigo” y “Amores como el nuestro”, no faltarán esa noche en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

En un inicio fue bautizado como el “bebé de la salsa”, y desde entonces ha logrado ser uno de los mimados del público, un cariño que no deja de sorprenderlo a pesar de tener tres décadas en el arte. “Yo mismo no me explico tanto cariño y respaldo. Me digo ‘wao, cumplo 30 años’, precisamente ahora. Firmé mi contrato con Sony en julio del 1989. El tiempo pasa volando, cuando comencé con la música decía que el premio más grande sería poder mantener mi carrera, pero nunca pensé en 30 años. Con 15 o 16 años no me imaginaba esto, estoy agradecido. Nadie tiene una fórmula para el éxito, cada cual tiene un estilo de trabajo y la gente decide lo que le gusta. Es un privilegio que la gente quiera escuchar tu música. Algunos no entienden que es el público el que tiene la última opinión”.